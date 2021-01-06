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譚德塞罕見轟中國！國際調查團出發仍拿不到簽證　他非常失望

▲▼WHO 譚德塞。（圖／路透）

▲世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾5日專電

世界衛生組織先前對外宣稱中國允許專家前往調查2019冠狀病毒疾病疫情源頭，但世衛秘書長譚德塞今天證實，有專家已搭機出發卻仍未獲中國簽證，他說對此非常失望。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在世衛（WHO）日內瓦總部視訊記者會上表示，由世衛率領的國際科學家前往中國了解2019冠狀病毒疾病（Covid-19）病毒起源， 這是根據世衛、中國政府及欲前往武漢的專家組共同的安排。

但譚德塞證實，今天得知中國官員尚未核定專家組抵達中國的必要許可，但已有2位專家踏上旅途，對專家們無法在最後一刻成行感到非常失望。

譚德塞緊接著說，他正持續與中國官員聯繫，明確表明這項任務是世衛和國際專家團隊的優先工作。

他表示，中國向他保證，正在加快內部程序，以期儘快完成。

隨後媒體追問譚德塞，專家究竟是否有人成行？目前人在哪裡？世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）補充說明，專家組原訂今天出發前往中國，但有2位成員因路途較遠所以提前出發，因尚未獲得包括簽證等必要許可，其中一位途中打道回府，另一位先降落在第三國等待簽證。

萊恩說，不希望專家白跑一趟，而譚德塞已向中國提出交涉，希望這僅是行政問題，可以很快解決，世衛對此情況感到沮喪，希望在接下來數小時內能解決問題。

世衛近日宣布，中國已允許世衛專家到訪，預計一支10人小組不久就會抵達中國並赴湖北省武漢市，調查疫情源頭。

2019冠狀病毒疾病2019年底於武漢市率先被發現，接著擴散到中國境外，至今已奪走逾180萬人性命。

 
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