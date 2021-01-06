醫院全部塞爆！傷患生存機率太低　洛杉磯救護車「放棄送醫」

▲洛杉磯救護車。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國加州洛杉磯疫情嚴峻，當地新增確診病例在一個月內幾乎翻倍，導致醫療系統瀕臨崩潰，重症加護病房容量已經驟降至零。由於醫院已經沒有床位，洛杉磯郡救護車組員已經被告知，不要將生存機率渺茫的患者送到醫院，以節省醫療資源。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，由於住院率居高不下，洛杉磯郡緊急醫療服務機構（EMS）已經指示救護人員，不要將生存機會渺茫的患者送到醫院，並且應該要節省氧氣用量，只能將氧氣提供給血氧90％以下的患者。

當局表示，洛杉磯許多醫院已經沒有空間容納更多患者，因此如果在現場對患者進行急救後仍無法恢復心跳，則不應再將患者送至醫院救治。

EMS在上周向前線救護人員發出的備忘錄中說，「對於鈍性創傷或非創傷性院外心臟停止（OHCA）的成年患者，如果患者未能在現場恢復自主循環，則不得送往醫院，即刻起生效。」

備忘錄規定，如果救護車抵達時患者已經沒有呼吸和心跳，救護人員將直接進行至少20分鐘的CPR急救，如果患者成功復甦並保持情況穩定，則應將其送往醫院；如果急救無效或患者現場被宣布死亡，救護車將不再把遺體送至醫院。

在新冠病毒大流行之前，洛杉磯郡醫療資源充沛，因此即使發現生存機率極低的患者，救護人員通常仍會將傷患送往醫院急救。

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