　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本新增確診4915例、單日76死　雙創新高紀錄

▲▼日本,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本疫情嚴峻。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京5日專電

日本新冠肺炎疫情升溫，今天新增確診病例4915例，有76人死亡，皆創新高紀錄。政府防疫分科會會長尾身茂表示，以首都圈為主的地區疫情擴大，已達到應發布緊急事態宣言時機。

日本放送協會（NHK）報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情擴大，日本全國今天新增確診4915例（截至日本5日晚間11時50分），通報76人死亡。

新增確診病例當中，東京都1278例，是僅次於去年12月31日新增1337例的第二高紀錄。

死者當中，東京都14人、兵庫縣10人、大阪府與愛知縣各7人、埼玉縣與神奈川縣6人、千葉縣與廣島縣各4人、北海道與熊本縣各3人；京都府、岐阜縣、福島縣及長野縣各2人；奈良縣、櫪木縣、靜岡縣及高知縣各1 人。

到目前為止，日本境內確診病例，包含在機場檢疫查出的確診病例在內共25萬3440例。如果加上豪華郵輪鑽石公主號712例，累計確診25萬4152例。累計染疫病故3769人，包括日本境內確診死亡3756人、鑽石公主號13人。

日本共同社報導，日本政府防疫對策分科會今天召開會議後提出緊急建言表示，首都圈1都3縣（東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣）疫情已來到有必要提出因應層級4（爆發性感染擴大）對策的階段，建議行政機關、大企業實施遠距上班，力求達到7成。此外，主辦活動有必要加強防疫。

分科會會長尾身茂在記者會上表示，以首都圈為主的地區疫情持續擴大，已來到應發布緊急事態宣言時機。

他強調，即使政府發布緊急事態宣言，也不保證疫情會降溫。如果光是1至2週期間不可能讓疫情降低，有必要提出更強有力防疫對策。

NHK報導，因為首都圈1都3縣在新年的頭3天確診病例未減少，約占全國確診病例當中半數，為了防疫，政府認為有必要發出更強力訊息。

日本政府最快本月7日將針對首都圈1都3縣發布緊急事態宣言，實施期間為期約1個月。

品木宣言靈芝水下殺785元！

ET快訊
這3天極冷！「雪寒流」接力凍　全台降溫探5°C

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本新增確診4915例、單日76死　雙創新高紀錄

世界唯一「蘆筍占卜師」…斷言疫情6月停止　去年預測準確率曝光

丈母娘親完新郎...下秒送「AK-47」女兒旁燦笑　網驚：下馬威

印尼13日開始施打疫苗…總統接種第一針　目標覆蓋1.8億人口

「繁榮之戒」破世界紀錄！鑲1萬2638顆鑽　巨型尺寸可蓋半個手掌

蟲洞身份解密！竟被誤會成「超大黑洞」多年　地球最近入口處曝光

點餐給街友遭拒！她怒嗆麥當勞「不再消費」…下秒到對面肯德基

日本增771新冠重症患者…創疫情以來新高！　東京都85％病床已滿

爸媽「激烈床戰聲」迴盪整屋！兒女羞爆受夠出手了　超鬧結局曝光

美專家曝「2021結束前」無法擺脫疫情！　美2.3億人接種才群體免疫

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

新北熊貓外送員遭刺衝突　事發畫面曝光

姚元浩《全明星》慶功宴哽咽哭了　李玖哲拒絕跟他組CP：No我有老婆

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

中一中學生拒讓座！阿伯怒炸嗆「敗類」扭打一團…他口罩都被扯落

寒流來襲！歐告外送員「全裸送餐」 叼餐點狂奔...網：最新外送平台？

顧客不滿等太久+食物涼掉爆衝突　外送員「掏BB槍」遭折疊刀砍傷！

日本新增確診4915例、單日76死　雙創新高紀錄

世界唯一「蘆筍占卜師」…斷言疫情6月停止　去年預測準確率曝光

丈母娘親完新郎...下秒送「AK-47」女兒旁燦笑　網驚：下馬威

印尼13日開始施打疫苗…總統接種第一針　目標覆蓋1.8億人口

「繁榮之戒」破世界紀錄！鑲1萬2638顆鑽　巨型尺寸可蓋半個手掌

蟲洞身份解密！竟被誤會成「超大黑洞」多年　地球最近入口處曝光

點餐給街友遭拒！她怒嗆麥當勞「不再消費」…下秒到對面肯德基

日本增771新冠重症患者…創疫情以來新高！　東京都85％病床已滿

爸媽「激烈床戰聲」迴盪整屋！兒女羞爆受夠出手了　超鬧結局曝光

美專家曝「2021結束前」無法擺脫疫情！　美2.3億人接種才群體免疫

SJ登KKBOX年度韓語歌手No.1！　藝聲認證曬圖謝台粉「很帥氣」

電梯突啟動！彰化男遭削頭...「右腦夾爛」慘死　妻兒崩潰

元元深夜突曬「超大顆鑽戒」：有人要娶我　演藝圈好友現身狂喊嫁

舞台噴煙火燙到頭髮！　吳宣儀驚慌捂頭…反應融化粉絲：好甜

王世堅怒嗆政委「豬隊友」：你是大清帝國？

士林夜市18間水果攤撤走！商圈認了「遊客剩2成」：他們貢獻最大

日本新增確診4915例、單日76死　雙創新高紀錄

李英愛低調現身受虐女童墓地悼念　「不捨落淚」全被拍…公司回應了

富邦金「金金併」恐破局！　日盛金：收購價低估本公司價格

精品包保養4大要點！沾到飲料、髒汙用濕紙巾擦更慘

國道邊坡民眾亂倒垃圾勸不聽　里長貼符咒嚇阻「一秒變乾淨」

國際熱門新聞

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

蘆筍占卜師　斷言疫情中止時間

爸媽床戰太吵！兒女出手結局曝光

丈母娘送新郎「AK-47」　網驚：下馬威

揭秘蟲洞真實身份　地球最近入口曝光

正妹雙手被銬　離奇死在密室中

他瀑布旁自拍急墜108m最後身影曝光

印尼13日起施打疫苗　目標1.8億人

日本新增確診4915例76死　雙創新高

少婦染毒！抓起2歲女兒「丟下6樓」

麥當勞點餐給街友遭拒！她怒到對面肯德基

埃及病患集體缺氧亡！護士絕望「人都死了」

媽媽忙著跨年　11歲兒被7狗斷肢

美專家曝「2021結束前」無法擺脫疫情

更多熱門

相關新聞

跟進台北　高市防疫旅館限市民預定

跟進台北　高市防疫旅館限市民預定

防疫旅館供應量吃緊，台北市政府在今天下午宣布即日起僅限台北市民預訂入住，高市府觀光局也在晚上7時許宣布跟進，即日起僅提供高雄市民預訂入住。

國鼎臨床中新冠肺炎新藥　授權韓國BNC Korea里程金1800萬美元

國鼎臨床中新冠肺炎新藥　授權韓國BNC Korea里程金1800萬美元

春節防疫旅館爆滿！指揮中心擬釋出集中檢疫所

春節防疫旅館爆滿！指揮中心擬釋出集中檢疫所

我駐捷克代表處1人確診　分流上班

我駐捷克代表處1人確診　分流上班

日本增771新冠重症患者　創疫情以來新高

日本增771新冠重症患者　創疫情以來新高

關鍵字：

日本疫情新冠肺炎新冠病毒COVID-19日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

新竹女8年生4胎棄養　摔癱大女兒

蘆筍占卜師　斷言疫情中止時間

雪寒流凍台！3波變天探5°C時程表

53歲美魔女牙醫悔婚小29歲男友：他謊報年紀

100情婦100棟房！　陸貪官賴小民判死

初戀當他面遭撞身亡　張勛傑自責20年開口淚崩

等紅燈遇熟悉萌影　騎士興奮偷拍

外送員接到千元單：又來！內行親曝不爽內幕

郭品超演葉問反被批「一直耍帥」

獨／違停遭2車夾擊　她「巴庫」10次脫困

買錯化妝品被趕出家！夫：以為還生氣…6天後妻已屍僵

「500-302-75=123」小三數學題被圈錯！正解曝

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

李光洙「紳士手」護宋智孝　3秒片段瘋傳

更多

最夯影音

更多
鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會
台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

新北熊貓外送員遭刺衝突　事發畫面曝光

新北熊貓外送員遭刺衝突　事發畫面曝光

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面