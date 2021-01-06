瘋電影／一家之煮　讓兩家融合的聖誕大餐

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影流暢好看，劇情溫馨感人，雖然是家庭婆媽故事卻頗能感同身受，任何一個家庭都由父母兩個家族組合而成，就算是同地域環境都能有不同政治理念而鬧翻，更別說是不同國家、宗教信仰等，各自都有著根深蒂固的文化背景支持而理直氣壯的批判對方，片中純真男童為了讓父母兩家都能圓融迫使自己去遵從不同宗教的禮數，面面俱到之下也希望透過自己的努力讓兩家更融洽，電影流暢好看。

孩子的力量是最大的，所有的祖先都會靜下來聆聽子孫的訴求，如果你福報夠大的話，電影有著非常深刻的教育內涵，從孩子身上大人可以學習到什麼，當雙方各執一詞開始對立時，亞洲的劇本絕對是跳出來吵一大架，用哭鬧暴力來征服異己，在傷痕累累的互相道歉，而這部電影孩子卻無聲無息的受盡委屈，安靜消失讓大人反省，不同的文化從電影中看出教育的力量，習慣強硬地迫使孩子屈就於自己的決定，孩子長大便如出一轍的叛逆反擊，這是一部給爸媽看的電影，很好看唷，哇已經說三次了。

片 名：一家之煮

英文片名：Abe

類 型：劇情、家庭

上映日期：2020-12-24

片 長：85分鐘

導 演：費南多葛斯提安卓德(Fernando Grostein Andrade)

演 員：諾亞施納普(Noah Schnapp) 、 蘇喬治(Seu Jorge) 、 馬克馬戈利斯(Mark Margolis)

國 家：美國、巴西

語 言：英語

發行公司：車庫娛樂

劇情介紹

11歲的小艾（諾亞施納普 飾）生長在一個猶太與穆斯林聯姻的美國移民家庭，複雜的身分背景，讓他的家中總是因為信仰、政治問題吵個不停，幸好，小艾還能藉由下廚來暫時遠離這一切，在某次美食節上，小艾遇見了來自巴西的廚師奇哥（索豪黑 飾），他決定向擅長做出融合各文化美食精髓的奇哥拜師學藝，在他即將到來的12歲生日派對上，做出一道道美味到讓人忘了爭吵的美味佳餚！

▲穆斯林和猶太教的爸媽家族很不合。

▲喜歡廚師工作的男童找上大廚教導。

▲一個家是兩個家庭的組合。

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