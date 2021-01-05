丈母娘親完新郎...下秒送「AK-47」女兒旁燦笑　網驚：下馬威

ایسی ساسیں ہونی چاہیے۔۔۔۔ ہمارے جذبات پر بھی غور کیا جاۓ۔۔۔۔۔۔ pic.twitter.com/huSMjH9UGH — Syed Ikhteyaar (@HussainIkhteyar) November 25, 2020

記者謝欣辰／綜合報導

「嫁女兒」一定是許多爸媽最捨不得的事，希望另一半真心對待掌上明珠，也是心中的願望。Twitter近日流傳一段巴基斯坦的婚禮影片，只見新娘的母親上秒親吻新郎的額頭，下秒轉身接過一支「AK-47」送給新郎，而女兒則在旁邊燦笑，全場叫好！網友看到一片驚訝，「這是最狂下馬威」。

綜合外媒報導，丈母娘一開始溫柔和藹地抱住新郎、親吻頭頂，隨後轉身接過親友遞來的「AK-47步槍」送給新郎，女兒在旁嘴角隨即揚起，全場一陣歡呼。鏡頭也捕捉到新郎瞬間震驚的眼神，但還是禮貌地從座位上站起來，接受這份大禮。

據悉，在中東文化裡，雖然舉辦婚禮時鳴槍慶祝是常見的事，但很少直接送「槍械」，所以這種算是特殊狀況。不過，像這種禮物在當地非但沒有攻擊之意，反而是象徵祝賀的意思，例如巴基斯坦總理伊姆蘭（Imran Khan）出訪沙烏地阿拉伯時，就贈送該國王子法赫德（Prince Fahad bin Sultan bin Abdul Aziz）鍍金的「AK-47步槍」與子彈。

不少網友在看到影片之後，開玩笑表示，「這是我看過最狂下馬威」、「這娘家後台很硬！」、「一副就是『虧待我女兒你就知道了』的意思」、「拒收會不會命沒了？」。