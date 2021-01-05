點餐給街友遭拒！她怒嗆麥當勞「不再消費」…下秒到對面肯德基

▲她在麥當勞想點餐分享給街友，竟遭店員拒絕。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

英國一名女作家法蘭絲（Frances Burscough）去（2020）年年底在利物浦一家麥當勞購買咖啡，見到店外面有名街友，於是詢問店員是否能多買一些餐點給他吃，但沒想到店員卻鐵口直斷地拒絕，讓法蘭絲心生不滿，不僅立馬開車走人，還到對面的肯德基點了一桶炸雞，最後交到那位街友手上。

據《利物浦迴聲》報導，法蘭絲在去年12月28日晚上行經利物浦一間麥當勞分店，由於天氣過於寒冷，她決定使用得來速服務來購買一杯拿鐵，而當正在點餐時，她突然看見一名街友躺在一旁的地板上，身上雖然有個睡袋，但卻還是露出一陣陣寒意。

法蘭絲見狀，決定買一些食物給那位街友吃，於是她向麥當勞店員說：「我可以在這筆訂單中加一個餐跟一杯熱飲給他嗎？」沒想到店員卻是堅決地說不，店員還說：「你不能這樣做，而且我們要求人們不要買東西給他們吃，這會讓他們變得具攻擊性。」

法蘭絲提到，當下自己氣沖沖地開車離開了，並將車開到對面的肯德基，買了一桶炸雞跟一杯熱飲交到街友手上，她說：「當我再次出現時，對方實際上哭了出來，我為他感到難過，我也哭了。」

法蘭絲表示，如果她當時沒有淚崩的話，可能會要求見經理去投訴這件事，事後她更氣得說，自己以後不會再去麥當勞消費，這個品牌應該被公開羞辱。

針對以上的事件，麥當勞發言人回應：「目前沒有任何規定限制向任何客人提供服務，我們目前正在調查這一事件。」

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