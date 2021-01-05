蟲洞身份解密！竟被誤會成「超大黑洞」多年　地球最近入口處曝光

▲科學家提出新論認為，與蟲洞有著類似特質的黑洞或許是蟲洞的入口。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

愛因斯坦在廣義相對論中提出的「蟲洞」概念是天文學家們一直都想解開的秘密，儘管蟲洞至今還未被證明是否真實存在，但俄羅斯的普爾科沃天文台（Pulkovo Observatory）最近提出了一個新的假設，與蟲洞有著類似特質的黑洞或許是蟲洞的入口，而進入了這個入口的物體將穿越至另一個時空。

據VICE新聞報導，天體物理學家皮歐特羅威（Mikhail Piotrovich）和他的團隊最近在《皇家天文學會月刊》上發表論文指出，蟲洞與黑洞的特質十分類似，兩者皆有著超大的質量與高引力，但不同的是，蟲洞是一個可穿越的雙向隧道，物體在進入蟲洞後，會經由蟲洞的另一個「出口」跑出來，而黑洞則會吸收周邊的物體來繼續生長。

報導稱，位於極其明亮的星系中心的蟲洞可能會「輻射出獨特光譜」，因此科學家可以通過觀測來捕捉蟲洞的動靜，並以此證明蟲洞的存在，還可以為未來可能發生的太空旅行開闢一條全新的途徑。

▲科學家認為，活躍星系核（AGN）實際上並不是一個黑洞，而是蟲洞的入口。（圖／翻攝自NASA）

皮歐特羅威表示，「蟲洞是空心、可穿越的，所以理論上太空船可以通過它們去往另一處，但是我們對蟲洞的內部結構所知甚少，而且，我們甚至根本不知道它們是否存在。」

皮歐特羅威與他的研究團隊是在觀測一個活躍星系核（AGN）時，做出了「黑洞或許是蟲洞入口」的假設。過去，科學家們認為，AGN是由超大質量黑洞和黑洞附近物質形成的吸積盤之間，相互起了潮汐作用而推動的。

不過，皮歐特羅威卻認為，AGN並不是人們過去認為的超大質量黑洞，它實際上是一個可以連結宇宙兩處或是兩個不同時空的蟲洞入口。儘管皮歐特羅威提出的論述十分吸引人，但距離地球最近的AGN遠在數百萬光年外，所以即使人們懷疑它是一個秘密的蟲洞入口，我們也很難立刻跳上太空船去一探究竟。

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