「繁榮之戒」破世界紀錄！鑲1萬2638顆鑽　巨型尺寸可蓋半個手掌

▲打破世界紀錄的「繁榮之戒」。(圖/翻攝自推特/@artistryingold)

記者葉睿涵/綜合報導

印度北方邦密拉特(Meerut)仁雅尼珠寶公司(Renani)的創始人班薩爾(Harshit Bansal)在12月21日製作了一枚有著1萬2638顆天然鑽石的戒指「繁榮之戒」(The Ring of Prosperity),創下了新的金氏世界紀錄。

據CNN報導,在印度文化中,人們相信萬壽菊可以帶來繁榮與幸運,因此在班薩爾的設計中,繁榮之戒上面有一朵華麗的萬壽菊,它的每一層花瓣都鑲滿38.08克拉的鑽石,整個戒指重達165公克。這枚戒指又被稱為「萬壽菊(Marigold)」。

