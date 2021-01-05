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新冠治療又突破！廉價「治頭蝨藥」成希望　療程減半死亡率↓8成

▲▼新冠病毒,新冠治療,藥物,治療。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲最新研究顯示，「伊維菌素」可能將成為發展中國家治療新冠的利器。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

最新研究顯示，一種用於治療頭蝨的廉價藥物「伊維菌素」（Ivermectin）有可能將住院的新冠患者死亡率降低80%，並讓患者的治療時間減少一半。不過，其他科學家對此抱持懷疑態度，他們認為，在將伊維菌素當作潛在的治療方法前，學界還需要收集更多的資料與研究。

據《每日郵報》報導，科學家認為，伊維菌素可以「癱瘓」新冠病毒，並阻止它在人體內複製。英國利物浦大學的研究顯示，在573名接受伊維菌素治療的患者中，只有8名死亡，而在510名接受安慰劑治療的患者中，卻有高達44人死亡，相當於服用了伊維菌素的患者，死亡率降低了8成左右。

▲▼新冠病毒。（圖／取自免費圖庫／Pixabay）

▲若廉價的伊维菌素可以打擊新冠病毒，那將是人類的一大福音。（示意圖／取自免費圖庫／Pixabay）

利物浦大學研究員希爾（Andrew Hill）表示，患者在實驗中被隨機分配了藥物或安慰劑，但研究人員最終還是觀察到了具有顯著差異的結果。希爾補充，伊維菌素的價格低廉，只要1、2美元（約新台幣30元左右）就可以買到，因此如果伊維菌素被證實能治癒新冠肺炎，那將是發展中國家的一大福音。

另外，科學家也發現，患者在服用伊维菌素后，戰勝體內病毒所需的时间也變得更短。在埃及的實驗中，輕症患者在服用藥物後，5天內就能清除體內病毒，而重症患者在伊维菌素的幫助下，也能在6天內戰勝病毒。相比之下，沒有服用該藥的患者則分別需要10至12天來恢復健康。

儘管與伊维菌素療效有關的研究頻傳捷報，但學界提醒，這些實驗尚未通過同行評審，且涉及的病例太少，他們還需要收集更多的資料，並進行更多的研究，才能證實伊维菌素是否能在新冠療程上起作用，因此民眾不可貿然嘗試。

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