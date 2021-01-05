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《華郵》：北韓向國際組織「申請新冠疫苗」　找上歐洲大使館

▲▼北韓仍維持零確診，即使在母親節(16日)仍堅守防疫工作。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓官方至今宣稱0確診，但如今被美媒爆料申請取得新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國《華盛頓郵報》（WSJ）引述知情人士說法指出，北韓已經向協助低收入國家獲得新冠疫苗的國際組織提出申請，最近幾周也開始接觸俄羅斯等多個歐洲國家大使館，詢問如何獲得疫苗。

全球疫苗免疫聯盟（Gavi）拒絕回應北韓是否提出申請。但發言人表示，該組織正在評估各經濟體的申請，預計今年年初提出最新資料。

「疫苗全球取得機制」（COVAX）由Gavi、世界衛生組織（WHO）以及流行病防範創新聯盟（CEPI）共同領導，旨在研發與公平分配疫苗。截至去年12月，該組織「市場推廣承諾計畫」列出的92個低收入國家中，已有86國或經濟體向Gavi提出詳細申請。

北韓一共2600萬人口，目前官方通報0確診，政府關閉邊境，停止國外旅行，並將防疫形容為關乎國家存亡之事。官媒上周警告變種病毒時，也呼籲公民「保持最高警覺」。根據WHO數據，該國截至2020年12月17日已經針對近1.2萬人進行檢測，累計數萬人遭到隔離。

儘管如此，公衛專家與外國官員仍對於「北韓0確診」抱持懷疑態度。該國貧窮且醫療基礎設施脆弱，又因核試驗招致國際制裁，金屬、電腦物件、特定醫療工具與設備都面臨進口障礙，接觸外資銀行的管道也遭限制，面對疫情恐怕特別脆弱。

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