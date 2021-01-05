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5月大嬰兒對媽咪「豎大拇指比讚」！　護士驚呼：從沒看過

記者吳美依／綜合外電報導

英國林肯郡的33歲孕婦荷莉（Holly Giles）懷胎20周，首次接受產檢時，竟透過超音波畫面看見寶寶豎起大拇指，比出「讚」的手勢。就連經驗豐富的助產護士也忍不住驚呼，她從來沒有見過這樣的事情。

綜合《太陽報》、《林肯郡生活報》報導，荷莉是一名助教，12月9日在閨蜜的陪同之下，前往朝聖者醫院（Pilgrim Hospital）接受產檢。她躺在床上時，突然聽見醫護人員發出驚呼與讚嘆，趕緊把頭轉向螢幕，才發現這個可愛的驚喜。

荷莉表示，「助產護士是第一個看到的，直呼『我的天啊』。她說，這樣的情況真的非常罕見，她以前從未見過。」她指出，雖然嬰兒在子宮內時常扭來扭去，但孩子卻保持著「比讚」姿勢好一陣子，讓在場的大人們都非常驚喜，閨蜜甚至特地拍照留念。

荷莉年僅16歲時，母親就不幸去世，但總覺得這個孩子是「媽媽送來的禮物」。她迫不及待迎接新生命的到來，受訪時表示， 「這個小舉動真的太可愛了。就目前的情況來看，這是我的小寶貝告訴我『一切都會沒事』的方式」。

▲▼英國孕媽潔瑪（Jemma Houston）產檢，肚裡的小嬰兒反比V字手勢。（圖／翻攝Twitter@jemmahouston_）

▲英國孕媽潔瑪接受產檢，發現肚裡的小嬰兒反比V字手勢。（圖／翻攝Twitter@jemmahouston_）

世界各地先前也曾發生多起類似事件，而小寶寶有趣的超音波畫面總能引發熱烈討論，讓人會心一笑。

美國的凱琳頓（Iyanna Carrington）接受產檢時，看見女兒眨著大眼睛，咧嘴露出詭異笑容，開玩笑形容孩子是「惡魔寶寶」。英國的潔瑪（Jemma Houston）則認為寶寶非常「不配合」，總是遮住大半臉龐，有一次甚至比出代表侮辱意思的「反向V字」，讓她看了簡直笑歪。

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