日本相撲力士「第69代橫綱」白鵬確診！　無緣出席10日賽事

▲日本相撲橫綱白鵬。（圖／翻攝自推特／@HakuhoSho69）



記者張方瑀／綜合報導

日本新冠肺炎疫情加劇，就連身強體壯的相撲也都中鏢。日本相撲協會5日表示，相撲界最高位階第69代橫綱白鵬確診新冠肺炎，恐無緣出10日在東京兩國國技館舉辦的賽事。

根據NHK報導，白鵬4日因嗅覺異常而到醫院進行檢測，5日早上確定感染新冠肺炎。相撲協會也將對所有和白鵬有接觸的力士進行隔離檢測，後續會依照保健所的指導方針，做好應對措施。

據了解，現年35歲的白鵬出生蒙古，並在去年春季場比賽達成44次奪冠，締造相撲史上最多次奪勝紀錄；豈料隨後因右膝動手術，連續缺席3場比賽，讓橫綱審議委員會認為他休賽的次數太多，對他做出「注意」（口頭警告）的決議。

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