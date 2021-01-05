正妹翻譯員雙手被銬「頭套塑膠袋」　離奇死在門窗反鎖密室中





▲女子離奇死在密室中，死因目前仍在調查中。（圖／翻攝自Facebook／Kristina Novitskaya）

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭裔一名美女翻譯員近來離奇死在位於土耳其的度假住所中，警察發現她雙手被銬在背後，頭上還套了塑膠袋，由於窗戶與前門均是反鎖狀態，屋內也沒有任何掙扎痕跡，讓整起事件形成密室死亡的懸疑狀態。

30歲女子諾維茨卡婭(Kristina Novitskaya)2日被人發現陳屍在博德魯姆市(Bodrum)的度假屋中，家人因為多日沒有她消息主動報案，警方上門發現人已經死亡多時，雖然她的死狀十分詭異，但由於室內完全沒有被人闖入痕跡，且找到繩子、木炭和圍巾等物品，所以暫時以自殺方向進行調查。

死者親友不滿警方調查方向，向當地媒體表示，「我們不相信她會自殺，她是一名善良、熱愛生命與活潑開朗的人」、「雖然她不太透露感情生活，但每個認識她的人得知消息都很震驚，沒有人相信她會自殺」，甚至還有親友懷疑警方刻意隱藏案情。

警方表示，根據監視器紀錄，死者住所自12月31日以來再也沒有任何人進出，懷疑死者有可能受到疫情影響才會想不開，目前遺體已送去驗屍，以進一步查明死因。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995、張老師專線：1980。

►聽Podcast掌握美選及國際局勢