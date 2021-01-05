　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

正妹翻譯員雙手被銬「頭套塑膠袋」　離奇死在門窗反鎖密室中

正妹翻譯員雙手被銬「頭套塑膠袋」　離奇死在門窗反鎖密室中。（圖／翻攝自Facebook／Kristina Novitskaya）

▲女子離奇死在密室中，死因目前仍在調查中。（圖／翻攝自Facebook／Kristina Novitskaya）

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭裔一名美女翻譯員近來離奇死在位於土耳其的度假住所中，警察發現她雙手被銬在背後，頭上還套了塑膠袋，由於窗戶與前門均是反鎖狀態，屋內也沒有任何掙扎痕跡，讓整起事件形成密室死亡的懸疑狀態。

30歲女子諾維茨卡婭(Kristina Novitskaya)2日被人發現陳屍在博德魯姆市(Bodrum)的度假屋中，家人因為多日沒有她消息主動報案，警方上門發現人已經死亡多時，雖然她的死狀十分詭異，但由於室內完全沒有被人闖入痕跡，且找到繩子、木炭和圍巾等物品，所以暫時以自殺方向進行調查。

死者親友不滿警方調查方向，向當地媒體表示，「我們不相信她會自殺，她是一名善良、熱愛生命與活潑開朗的人」、「雖然她不太透露感情生活，但每個認識她的人得知消息都很震驚，沒有人相信她會自殺」，甚至還有親友懷疑警方刻意隱藏案情。

警方表示，根據監視器紀錄，死者住所自12月31日以來再也沒有任何人進出，懷疑死者有可能受到疫情影響才會想不開，目前遺體已送去驗屍，以進一步查明死因。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995、張老師專線：1980。

►聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
獨／違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛「巴庫」10次脫困
台中「王字輩鴨肉店」遭出征！55年老店被洗版崩潰
菲空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」下體多撕裂傷！陳屍飯店浴缸
副機師遭爆居家檢疫違規偷跑打高爾夫　華航證實回應了
電費省幾千！媽每天開關熱水器被嫌更容易壞　過來人曝真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

和艾菲爾鐵塔結婚10年！　她拍片大方公開性慾...自爆「離婚了」

兒子慘死女兒也得怪病！　叔叔當街斬首7歲姪子活人獻祭

森林找到24個人體斷肢！　「隔天又發現5顆頭」全是同1男犯案

2個都愛！18歲男同時娶2女爆紅　新娘嬌羞：每2晚輪流和他住

做完半套還想要！20歲男性侵47歲阿姨　跳窗逃跑頭部摔成重傷

人妻分享幸福婚照被問「他和我姊結婚了」　一看發現新郎是丈夫

新冠變種抗藥性更強！專家認「疫苗恐怕擋不住」　幾週內將有答案

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」下體多撕裂傷！　陳屍飯店浴缸

葉門7歲「骷髏男童」體重7公斤！瘦到只剩骨頭　瀕死蜷曲病床上

正妹翻譯員雙手被銬「頭套塑膠袋」　離奇死在門窗反鎖密室中

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

富王鴨肉店男店員現況曝！開新粉專嗆熊貓：本來就不打算合作

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

南投男「伸手討抱」遭拒　當街持刀砍殺女子...監視器畫面曝

台中鴨肉店引眾怒　鄰居曝「他是暖男」：再給年輕人一次機會

丫頭要老公咬耳朵...交往9年驚：妳沒耳垂！　王惟立送「缺一角的蛋糕」全場感動哭了

人妻分享幸福婚照被問「他和我姊結婚了」　一看發現新郎是丈夫

新冠變種抗藥性更強！專家認「疫苗恐怕擋不住」　幾週內將有答案

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」下體多撕裂傷！　陳屍飯店浴缸

葉門7歲「骷髏男童」體重7公斤！瘦到只剩骨頭　瀕死蜷曲病床上

正妹翻譯員雙手被銬「頭套塑膠袋」　離奇死在門窗反鎖密室中

美員工私自銷毀疫苗原因曝光！擔心人類DNA被改變　500劑量全GG了

英國變種病毒入侵美國！　紐約州傳「本土病例」宣告淪陷

快訊／首相菅義偉：日本首都圈7日發佈緊急事態宣言

死亡自拍！他「瀑布旁擺pose」下秒滑倒急墜108米　最後身影曝光

快訊／台灣商務客也禁入！　朝日新聞：日本政府將全面鎖國

王大仁「被控性騷擾」4天內再發聲：正在竭盡全力調查

7徵兆察覺你被話語控制！藏在親密關係的「精神暴力」8步驟擺脫

新竹「愛情車站」變更美了！2.1公頃綠園區有生態池、滑梯

女友低胸裝「幫孫安佐慶生」穿超辣！他PO合照閃炸：有人陪真欣慰

注意！新台幣已升至27字頭　專家：減少美元存款「小心套牢半年」！

獅+虎「強迫混種」生畸型彪！台南蛇王爭議多　風光農場淪無人荒地

況明潔驚曝恐罹癌！尪為她忍痛「像竹籤插尿道」　檢查結果出爐

國民黨臨時會每人提50案　林為洲：很多「大內宣」預算要一一挑出來

「台北上班住宜蘭」通勤可行嗎　過來人經驗曝：搭了12年客運

襲臀借錢妹！3度拍屁屁扯：心疼妳…色男免坐牢代價12萬

國際熱門新聞

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

即／台灣也禁入！日本政府考慮全面鎖國

英首相三度封城！變種病毒失控

健身房業者驚傳元旦輕生亡！疑不敵南韓防疫政策

他瀑布旁自拍急墜108m最後身影曝光

動物園養不起　擬將貓熊歸還中國

美股今年首個交易日「大跌近400點」

快訊／菅義偉：日本首都圈7日發佈緊急事態宣言

狗趴嬰兒身上　他驚覺愛女斷氣崩潰

埃及病患集體缺氧亡！護士絕望「人都死了」

蘇格蘭全境封鎖　學校延後開學

他花3000買福袋打開竟見「垃圾」

英「全裸清潔」超夯　男性超買單

日本邪教把「新冠肺炎」當神　鼓吹脫下口罩

更多熱門

相關新聞

鐵路警命案凶嫌精神鑑定攻防　醫批檢無理取鬧

鐵路警命案凶嫌精神鑑定攻防　醫批檢無理取鬧

鐵路警察李承翰命案4日上午在台南高分院開庭審理，庭審重點是傳訊案發時受理鑑定兇嫌鄭男的精神科醫師沈正哲，與二審委託再鑑定的成大醫院精神科醫師2人出庭作證，沈正哲醫師與檢察官林志峯針對詰問唇槍舌戰互不相讓，答詢激烈，沈醫師還脫口說出檢方無理取鬧，審判長當庭制止，請其發言勿做人身攻擊。

俄計劃臨床試驗　混合施打英俄製疫苗

俄計劃臨床試驗　混合施打英俄製疫苗

土耳其出現變種病毒！全球40國禁英國班機入境

土耳其出現變種病毒！全球40國禁英國班機入境

情侶海島旅拍一死一傷！兇手竟是他

情侶海島旅拍一死一傷！兇手竟是他

20歲女大生深夜投訴房間有鬼　隔天爆頭亡

20歲女大生深夜投訴房間有鬼　隔天爆頭亡

關鍵字：

密室殺人命案自殺Kristina Novitskaya烏克蘭土耳其

讀者迴響

熱門新聞

李光洙「紳士手」護宋智孝　3秒片段瘋傳

同業護富王鴨肉店　點名外送員4大罪狀

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

《全明星》姚元浩公布「陳漢典錄音內容」：他有後悔

康康勸辛龍「最好跟著胡瓜、吳宗憲」：連長輩都不理

老公月賺40萬　妻討拍：回家像廢物

獨／富王鴨肉引公憤　鄰居：他是暖男

買「爆款外套」卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

浪貓時期超有愛　2喵騙到手走鐘

台南世界蛇王黃國男過世　教育農場熄燈

台中富王態度急轉彎　店家出面了

孫藝真爸年輕照被挖出　網評：跟玄彬好像

快訊／新北熊貓外送員爆衝突　被人砍殺送醫急救

餵7年3浪犬慘遭毒死！愛媽氣炸開車撞飛兇手

專家傳授「三明治蓋被法」超暖

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面