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人妻分享幸福婚照被問「他和我姊結婚了」　一看發現新郎是丈夫

人妻分享幸福婚照被問「他和我姊結婚了」　一看發現新郎是丈夫。（圖／翻攝自Facebook）

▲人妻分享婚照，沒想到因此發現丈夫外遇。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

泰國一名人妻2019年和日本丈夫結婚，後來因為疫情關係對方回到日本工作，形成遠距離夫妻的情況，沒想到近來在臉書上分享幸福婚照時，意外被網友發現丈夫長得和另外一場婚禮的新郎很像，她一看發現新郎真的是她丈夫，令她十分崩潰。

泰國當地媒體報導，一名女子近來在臉書上發布與丈夫的婚照，只見簡單的婚禮雖然沒有雙方家長，但是在幾名好友的見證下仍然十分幸福，沒想到照片po出後，一名網友在下面留言，「這名男子最近才和我姊姊結婚，這個人能嫁嗎」，她才意外發現丈夫再婚。

女子表示，和丈夫在一起3年，彼此感情十分融洽，雖然丈夫常常因為工作關係獨自待在房間，但她很相信對方，從來沒有懷疑過可能出軌，去年因為新冠肺炎疫情，丈夫選擇獨自回到日本工作，分居期間仍會照常寄錢給她，也常和她聯絡所以完全沒有發現異狀。

女子表示，丈夫去年6月曾短暫回到泰國，但是卻選擇住在飯店，對方告訴她這是為了工作方便，雖然她為此大吵一架，對方強調自己絕對沒有外遇，要她一定要相信彼此的愛，所以她只能像男女朋友一樣偶爾和丈夫約會，直到照片po出後才發現心碎真相，狂打了20幾通電話丈夫終於接聽，和對方的新妻子對質發現，2人已經交往半年，正好是丈夫要求分居的時期。

女子傷心表示，丈夫對新戀情沒有任何辯解，只說很愛現在的妻子，想繼續和新妻子住在一起，她只要求對方把當初沒付完的聘金還清，對方原本答應後來又反悔，現在一直避不見面，讓她心碎再也不相信愛情。

▼網友發現女子丈夫最近才和姊姊結婚。（圖／翻攝自Facebook）

人妻分享幸福婚照被問「他和我姊結婚了」　一看發現新郎是丈夫。（圖／翻攝自Facebook）

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