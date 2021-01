英國變種病毒入侵美國！　紐約州傳「本土病例」宣告淪陷

文/中央社記者尹俊傑紐約4日專電

美國深陷2019冠狀病毒疾病危機,紐約州長古莫今天公布,州內首次發現傳染力更強的英國變種病毒,在疫苗施打速度緩慢、住院患者持續增加時帶來更多壞消息。

▲紐約時報廣場。(圖/達志影像/美聯社)



美國科羅拉多、加州出現最初在英國發現的變種病毒B.1.1.7後,紐約州政府公布,紐約上州薩拉托加郡(Saratoga)一名年約60歲的男子確診感染英國變種病毒。患者逐漸康復,近期沒有旅遊史,意味已出現社區傳染。

NEW: The Wadsworth Lab has confirmed New York State’s first case of the U.K. variant (B.1.1.7) of the virus that causes COVID.



An individual from Saratoga County, New York, tested positive for the strain. The individual had no known travel history.