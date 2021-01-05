英國變種病毒入侵美國！　紐約州傳「本土病例」宣告淪陷

文／中央社記者尹俊傑紐約4日專電

美國深陷2019冠狀病毒疾病危機，紐約州長古莫今天公布，州內首次發現傳染力更強的英國變種病毒，在疫苗施打速度緩慢、住院患者持續增加時帶來更多壞消息。

▲紐約時報廣場。（圖／達志影像／美聯社）



美國科羅拉多、加州出現最初在英國發現的變種病毒B.1.1.7後，紐約州政府公布，紐約上州薩拉托加郡（Saratoga）一名年約60歲的男子確診感染英國變種病毒。患者逐漸康復，近期沒有旅遊史，意味已出現社區傳染。

NEW: The Wadsworth Lab has confirmed New York State’s first case of the U.K. variant (B.1.1.7) of the virus that causes COVID.



An individual from Saratoga County, New York, tested positive for the strain. The individual had no known travel history. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) January 4, 2021

紐約州對新變種病毒株進行逾5000次檢測，至今僅發現一例。但古莫（Andrew Cuomo）警告，變種病毒如造成住院人數增加、疫區被迫實行封鎖措施，局勢可能改觀。

紐約去年春季淪為疫情重災區，自此以強硬手段防疫，加上民眾普遍配合戴口罩，紐約成為全美感染率最低的州之一。但美國近期新增確診、死亡人數屢創新高，紐約疫情也明顯回溫。

根據最新官方數據，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）3日在紐約州奪走170條人命；8251名病患住院，創去年5月上旬以來新高。

近一個月前，古莫要求州內醫院擴增容量25%，並說預測如顯示住院病患3週內將達容量90%，紐約州將分區重啟封鎖措施。最新資料顯示，以7天移動平均值為準，紐約州醫院床位已使用71%。

古莫強調，唯有數據顯示醫院將不堪負荷，他才會下令重啟去年春季疫情嚴重時的封鎖措施。

紐約抗疫另一挑戰是居民超過1900萬人，疫苗接種工程浩大，開始施打3週來速度比預期緩慢。以人口逾800萬的紐約市為例，至今約11萬人接種首劑疫苗，占已收到疫苗總數1/4左右。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）敦促古莫鬆綁規定，讓一線醫護人員、養老院居民與員工以外更多必要工作者接種疫苗。古莫則質疑疫苗接種緩慢是地方問題，揚言對施打緩慢的醫院開罰最高10萬美元（約新台幣281萬元），並將疫苗分給其他醫院。

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