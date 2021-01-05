葉門7歲「骷髏男童」體重7公斤！瘦到只剩骨頭　瀕死蜷曲病床上

▲葉門7歲男童費德（Faid Samim）嚴重營養不良，體重僅7公斤。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

葉門內戰長達6年，引發嚴重飢荒與資源匱乏等問題，成為全世界人道主義危機最嚴重的地方。7歲男童費德（Faid Samim）蜷曲著身體，躺在首都薩那（Sanaa）的Al-Sabeen醫院病床上。他嚴重營養不良，幾乎沒有任何力氣，獲得治療之前，差一點丟了性命。

根據《路透社》報導，費德體重僅7公斤，嬌小脆弱的身體躺在摺好的棉被上，竟只占1/4面積。費德一家人遠從北方170公里的焦夫省（Al-Jawf）長途跋涉而來，辛苦通過檢查哨站與破舊道路，就是為了把孩子送往醫院。他們實際上無法負擔醫藥費，依靠善心捐款才得以成行。

▲醫師表示，葉門的營養不良的病例越來越多。（圖／路透）

營養不良病房主任醫師拉吉（Rageh Mohammed）表示，費德罹患腦性麻痺與嚴重營養不良，「他抵達時幾乎快要死了，但感謝上天，我們能夠做到必要的事情，他的健康狀況已經開始有所進展。」他透露，營養不良的病例正在增加，貧困父母被迫依靠善心陌生人或國際援助，才能讓孩子接受治療。

葉門政府從未正式宣布飢荒，但全國高達80％人口仰賴外界援助。聯合國指出，該國數百萬人缺乏食物與醫療資源，堪稱世上最大規模的人道主義危機，並於2018年警告即將發生飢荒，必須增加援助。但是，隨著新冠肺炎防疫管制、蝗災、洪水與2020年援助資金嚴重不足，都使得情勢更加惡化。

葉門叛軍「胡賽運動」（Houthi movement）獲得伊朗支持，2014年控制首都薩那與大多數主要都市，而沙烏地聯軍2015年介入支援總統哈迪（Abd-Rabbu Mansour Hadi），內戰持續6年，至今已經造成超過10萬人死亡，其中大多都是平民。

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