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死亡自拍！他「瀑布旁擺pose」下秒滑倒急墜108米　最後身影曝光

▲▼辛巴威40歲男子墜落維多利亞瀑布（Victoria Falls）生前畫面。（圖／翻攝Twitter@WellenceMujuru）

▲辛巴威40歲男子墜落維多利亞瀑布（Victoria Falls）生前畫面曝光。（圖／翻攝Twitter@WellenceMujuru）

記者吳美依／綜合外電報導

辛巴威40歲男子羅伊（Roy George Tinashe Dikinyay）與一名女性友人出遊，在知名的維多利亞瀑布（Victoria Falls）散心，卻不慎墜下108公尺深谷。他在生前最後一張照片中，正好走在懸崖邊緣，未料幾秒鐘後就摔落慘死，最後身影如今在社群媒體上流傳。

綜合《太陽報》與當地媒體報導，此事發生於1日下午2時30分左右。羅伊當時和友人一起站在瀑布旁自拍，正準備換位置時竟突然滑倒跌落，身影立刻消失在濃霧之中。根據照片，他生前穿著黑色T-shirt、牛仔短褲，頭戴棒球帽，腳穿拖鞋，左手似乎拿著許多東西，在懸崖邊緣行走著，背後就是壯麗的瀑布。

一名遊客透露，他們聽見女性尖叫，驚嚇不已，並且立刻趕過去關切，才知道羅伊摔落瀑布，「因為當時正在下雨，還有一點起霧，我們無法追蹤到他，於是迅速通知（風景區）公園管理部門」。

辛巴威國家公園發言人法拉沃（Tinashe Farawo）表示，他們立即展開搜救行動，但由於天氣條件惡劣，耗費近24小時才在下游3英里（大約4.8公里）處找到男子遺體，但目前仍無法運回。他指出，由於近日降下大雨，溪流水位非常高，岩石表面也很滑，「我們正在嘗試各種方法……已經招募了安全部隊」。

維多利亞瀑布位於尚比西河（Zambezi River）中游，坐落於尚比亞與辛巴威之間，河面寬度將近2公里，被認為是世界三大瀑布之一。

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