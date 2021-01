輝瑞疫苗再傳死訊！　41歲女醫護接種2天後「陳屍臥室床上」

▲輝瑞新冠疫苗。(資料圖/路透社)

記者蔡儀潔/綜合報導

美國藥廠輝瑞所研製的新冠疫苗再傳出壞消息,葡萄牙北部波爾圖區一名41歲的女醫護人員,上周接種第一劑輝瑞疫苗,不料2日後死亡,原因未明。據悉,該名女醫護沒有任何疾病或其他併發症。

據《每日郵報》報導,41歲的女醫護阿塞維多(Sonia Acevedo)在馬亞(Maia)波爾圖腫瘤科醫院任職,12月30日與同院另外537名醫護,一起接種首劑輝瑞和德國生物科技BioNTech的疫苗。

▲阿塞維多接種疫苗後2天去世。(示意圖,非本文當事人/路透)

接種時及之後幾日,阿塞維多均沒出現不良反應,然而到了元旦當天,被伴侶發現倒臥在家中床上。救援人員到場後試圖搶救,可惜已回天乏術。

報導指出,阿塞維多有2個女兒,沒患病或其他併發症,當日她曾到商店購物。死訊傳出後,其父親悲痛表示,她接種了新冠疫苗但沒有任何症狀,「我不知道發生了什麼,我只想要答案。」

對此,當地衞生部門3日回應道,會保持警惕。當局則定於4日為死者驗屍,以確定其死因。

實際上,輝瑞疫苗陸續傳出嚴重副作用。一名來自墨西哥的32歲女醫師接種數分鐘後開始痙攣、呼吸困難,緊急送入加護病房,初步診斷罹患腦脊髓炎(Encephalomyelitis),不過其本身先前有過敏病史。

另外,以色列也有2位民眾在接種輝瑞疫苗後死亡,其中一人是88歲長者,另外一人是75歲老翁。不過,醫護人員認為兩起死亡案都與疫苗無關。

Sonia Acevedo suffered a 'sudden death' on New Year's Day 48 hours after jab



The 41-year-old mother-of-two worked in paediatrics at a hospital in Porto



Ms Acevedo had not suffered any adverse side-effects after being vaccinated@1RichieAllenhttps://t.co/JthTzcC6BT