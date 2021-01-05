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白宮施壓！喬治亞州務卿加碼爆「他們想要通話」　川普電話錄音曝

記者張靖榕／綜合外電報導

美國3日爆出總統川普施壓喬治亞州官員「推翻」該州總統大選結果的醜聞，要求對方「我只要1萬1780票」；隔日州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）受訪時透露，他原本不想接總統電話，但白宮方面先一步施壓他接聽，「他們想要通話。」

路透社報導，拉芬斯伯格在美媒ABC節目《早安美國》（Good Morning America）表示，我從來就不相信（在這個時間點）和總統談話是適當的，但是他要求的，我猜他要他的幕僚對我們施壓。他們想要通話。」

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普施壓喬治亞官員推翻拜登勝選結果。（圖／路透）

川普3日致電給拉芬斯伯格，在長達一小時的通話中，他質問州務卿是否認為民主黨人有可能，做出用碎紙機碎紙或是郵寄選票詐欺等舞弊行為，甚至有數以百千計的「死人投票」，而當拉芬斯伯格回答否定時，川普便說「那你就不是一個好共和黨人」。

▲▼喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）在記者會上宣布，該州2020總統當選人為拜登。（圖／路透）

▲與川普同為共和黨籍的喬治亞州務卿拉芬斯伯格，登上新聞節目揭露通話始末。（圖／路透）

此外，在喬治亞州的總統大選結果中，拜登以1萬1779票的些微差距打敗川普，讓川普始終難以置信自己會在共和黨30年的鐵票倉中落敗，於是他明確要求「我只要1萬1780張票」，而他要拉芬斯伯格去「找出來」。

拉芬斯伯格透露，和律師萊恩（Ryan）接聽了這通電話後，「大部分都是他（川普）在說話，我們聽」，「但我真的想要表達我的重點，他手上有的數據就是錯的。他說看到成百上千個死人投票。我們只找到2起。」

►川普1hr電話錄音曝！施壓喬州州務卿「翻盤」：找給我1萬1780張票

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