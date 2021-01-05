喬治亞參議員決選！川普醜聞纏身、拜登拚「綠燈」　紛赴競選集會

▲川普在喬治亞州參議員助選進行追後衝刺。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國喬治亞州參議員決選投票日將在美東時間周二（5日）登場，總統川普4日已先前往該州，出席決選前最後一次競選集會，為共和黨力爭參議院掌控權，但前一日的「施壓錄音」曝光為結果注入極大的不確定性。此外總統當選人拜登也將於5日決選前一刻，舉辦競選集會，力拚民主黨在參議院取得正好一半席次的機會。

美國新一屆參議院目前民主、共和兩黨議員席次相當，此次喬治亞州最後2席參議員席次將是關鍵，決定對眾議院提案具有否決權的參議院究竟由誰掌控。

路透社報導，若共和黨籍參議員帕度（David Perdue）和羅夫勒（Kelly Loeffler ）成功連任，共和黨將會在參議院100個席次中奪下過半的52席，在拜登政府本月20日上任後，將有權利阻擋拜登與民主黨提出的議案，讓白宮形成跛腳政府。

▲若兩位民主黨參議員候選人拿下席次，拜登政府將獲得「一路綠燈」的局面。（圖／路透）

若這2個席次由民主黨籍的候選人奧索夫（Jon Ossoff）和華諾克（Raphael Warnock）拿下，參議院就會形成兩黨50席比50席的局面，而根據法律規定，若議案票數持平，將由副總統投下最後的關鍵一票，屆時拜登的副手賀錦麗（Kamala Harris）便可輕易讓結果倒向民主黨的決策。

奧索夫和華諾克成功拿下2席次後，就會形成眾議院由民主黨掌控，參議院基本也在民主黨手中，而總統也是民主黨人的「一路綠燈」局面。拜登將會更容易兌現他選前的政見，尤其是擴大疫情紓困規模以及實現有關氣候變遷的政策。

4日將出席2位共和黨候選人集會的川普，因仍堅持喬治亞州的總統大選結果應是自己勝出而非拜登，日前施壓該州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger），卻因為長達1小時的錄音檔被流出，醜聞再次席捲全國，成了拜登團隊口中「無可辯駁的證據」，也為這次集會催票的成效注入不確定性。

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