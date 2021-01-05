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沙烏地「陸海空解封」卡達　美波斯灣盟友可望終結3年分裂

▲▼波斯灣國家各國外長2020年抵達波斯灣合作理事會（GCC），召開年度峰會。（圖／路透）

▲波斯灣國家各國外長2020年抵達波斯灣合作理事會（GCC），召開年度峰會。（圖／路透）

文／中央社記者何宏儒安卡拉4日專電

科威特外長阿瑪德納瑟宣布，沙烏地阿拉伯4日晚間已解除對卡達陸、空封鎖。這是結束波斯灣國家逾3年分裂重要一步。據報導，波灣國家和埃及5日將簽協議正式結束封鎖。

國營科威特新聞社（Kuwait News Agency）今晚報導，阿瑪德納瑟（Ahmad Nasser Al-Mohammad Al-Sabah）宣布，沙烏地自4日晚間開放對卡達的陸上、海上和空中邊界。

阿瑪德納瑟於波斯灣合作理事會（GCC）5日召開高峰會前一天宣布上述突破，預料峰會將對這場長達3年多的危機達成更廣泛解決之道。

沙烏地、巴林、埃及、阿拉伯聯合大公國以卡達支持恐怖主義，以及與伊朗關係過度密切為由，於2017年6月宣布與卡達斷絕政治、外交和經濟關係，並對卡達實施陸、海、空封鎖。杜哈（Doha）當局一再否認指控，強調斷交之舉毫無正當理由。

科威特一直在卡達和4個阿拉伯國家之間斡旋。阿瑪德納瑟4日晚間沒有詳述卡達和沙烏地達成的初步協議是否對阿聯、巴林、埃及也適用。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，但是阿瑪德納瑟轉達科威特國王對波斯灣各國領袖和埃及的祝賀之意，強調各國領導人都致力於讓5日的GCC峰會得以展現團結、讓事態回復正常，並且確保「合作與團結」。

就在各方致力解決這場危機之際，GCC上個月宣布，卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）獲邀參與5日在沙烏地歐拉（AlUla）舉行的GCC高峰會。

塔米姆收到沙烏地國王沙爾曼（King Salman）所發，邀請他參加GCC 6國高峰會的正式邀請。

沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）報導，沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（ Mohammed bin Salman）當時曾表示，GCC峰會將「具包容性」，引領成員國朝向「統一和團結，迎向區域挑戰」。

美國總統川普於卸任前，上個月派女婿、白宮高階顧問庫許納（Jared Kushner）赴波灣地區為華府盟友間的這場風波尋求解套。

卡達與美國關係密切，境內有美軍在中東最大軍事基地。美國政府資深官員4日告訴路透社，波灣國家和埃及將會在GCC峰會中簽署協議，結束對卡達的封鎖。

報導引述未具名的這名官員說：「5日簽署時，波斯灣合作理事會成員加上埃及領袖將會一起簽署協議，結束封鎖，並且結束對卡達的訴訟。」

沙烏地為首集團在這場風暴中曾要求卡達關閉半島電視台（Al Jazeera）、關閉土耳其在杜哈的軍事基地，並將對伊朗外交關係降級，遭到拒絕。杜哈當局認為利雅德的要求意在進行施壓，使卡達放棄國家主權和決策權。

與卡達關係密切的土耳其4日晚間稱許對卡達解除封鎖之舉。

土耳其外交部在聲明中指出：「土耳其歡迎波斯灣危機得以解決，感謝科威特和其他國際調人致力解決卡達和沙烏地阿拉伯之間的此一危機。」

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