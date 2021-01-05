英首相第三度下令封城！　「變種病毒失控」日增5.8萬例創新高

▲英國首相強生下令第三度封城。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國疫情連日增長創新紀錄，首相強生（Boris Johnson）於當地時間周一（4日）宣布，英格蘭地區實施該國疫情以來第三波的封城措施，學校、非必要商家再次關閉。他表示若疫苗計畫趕上進度，以及封城措施見到顯見效果，就可下令解封，時間預定為2月中旬。

綜合外電報導，英國4日單日新增5.8萬例確診，此前一周天天破5萬例，而4日又再次創下新高紀錄；當日病故數則有407人。英國當前累計272萬1590例確診、7萬5544死。

強生在發表全國電視講話中表示，更具傳染性的新型變種病毒正在快速擴散當中，當局有必要採取更緊急的措施應對，「就在我與你們講話的同時，我們的醫院正處在從疫情爆發以來壓力最大的時刻」，「全球大部分國家已經祭出最嚴厲的措施，很明顯的我們也必須一起做得更多，才得以遏制這個新型變種病毒。」

▲強生前一周才表示對校園健康風險感到很有信心。（圖／路透）

「因此我們必須進入一個全國性的封鎖」，強生接著表示此措施的強度將有助於控制變種病毒，「這代表政府再一次請你們待在家中。」

這已是英國第三次下令封城，此前兩次分別在3月及11月。強生指出封城措施包括學校面授課程自周二（5日）起全面關閉，大部分人必須待在家中做到隔離，外出僅能採買必需用品、運動以及期待被嚴格規定的活動。





▲強生表示若疫苗接種進程如期進行，有望在2月中解封。（圖／路透）

此外強生也提到，英國許多公衛專家已經向他建議將防疫級別上升至「第5級警戒」，意即疫情擴散過於快速嚴重，導致全國衛生系統不堪醫療負荷，距離最後崩潰時間只剩下21天。根據政府網站，第5級警戒是指「醫療服務面臨不堪重負的重大風險」，需要政府採取更嚴格的封鎖措施。

強生表示若疫苗計畫能夠如期執行，而確診數字與染疫病故數在封城期間終於趨緩後，才有可能重新逐步解除封鎖措施，目前時程表定在2月中旬。不過他也敦促民眾必須嚴格遵守政府防疫指引，否則時程也可能延後。

英國是全球第一個接種輝瑞（Pfizer）疫苗的國家，不過目前尚未達到大規模接種。強生承諾若一切順利，2月中完成接種第一劑疫苗的會有4類人士，包括第一線醫護人員、70歲以上長者、衛生護理工作人員，以及臨床極度高風險人士。不過疫苗接種進度仍有待國會在周三（6日）開會，投票決定是否通過。