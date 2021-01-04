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日本首都圈決議「緊急事態行動」　不等中央了…8日起開始實施

▲▼東京疫情。（圖／路透）

▲日本首都圈將採取緊急事態行動，籲請民眾晚間避免外出、餐飲店提早打烊。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

為了應對新冠疫情不斷擴大，日本首都圈1都3縣政府首長4日晚間決議，自8日起展開「緊急事態行動」，呼籲民眾晚上8時以後避免外出，並要求餐飲業者提早打烊。

根據NHK報導，日本東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣等4地政府首長，4日晚間透過視訊會議後決定，不再等待日本中央政府的「緊急事態宣言」，首都圈1都3縣將自行採取「緊急事態行動」，呼籲民眾避免外出。

首都圈4地首長要求民眾，自1月8日起至1月31日為止，晚上8時以後應避免非必要外出。至於餐飲業方面，「緊急事態行動」要求提供酒精飲品的餐飲店從8日起將打烊時間提早至晚間8時，酒精最晚可供應至晚間7時；1月12日以後，無論是否提供酒精飲品，所有餐飲店打烊時間都提早至晚間8時。

對於一般企業，首都圈1都3縣將自行設置防疫目標，呼籲企業實施遠距上班、在家工作、彈性出勤等措施。

東京都知事小池百合子表示，新冠病毒疫情已經進入一個完全不同的新階段，因此有必要徹底減少人員流動和人與人之間的接觸。他呼籲東京民眾避免在晚上8時以後外出、避免「3密」（密閉空間、人員密集、人與人密切接觸），採購和去醫院都應該在最短時間內完成，並且避免跨城市或跨縣移動。

小池表示，去年日本政府發表緊急事態宣言，人流減少後疫情確實得到控制，因此現在必須再度強力控制人流以應對疫情。另外，她還籲請鐵道運輸業者提早末班電車的發車時間。

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