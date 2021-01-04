防性別歧視？議員禱告改說阿門和「阿窩門」　美眾院全面改中性詞

▲美國聯邦眾議院議場。（資料照／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國聯邦眾議院最新一屆會期引入新議事規則，即禁止使用帶有性別意涵的字眼。身兼牧師身份的民主黨籍聯邦眾議員克里弗（Emanuel Cleaver）3日帶領眾院舉行新會期開幕禱告時，在禱詞最後同時說出「Amen（阿門）」和「Awoman」，引起熱議。

美國最新一屆眾議院會期更改議事規則，以「尊重各種性別認同」為由，要求以中性詞取代那些帶有性別意涵的字眼，包括「母親（mother）」、「父親（father）」、「他（he）」或「她（she）」等。

身兼衛理公會（Methodist）牧師的民主黨籍聯邦眾議員克里弗，受邀在會期伊始帶領全體眾議員進行禱告。克里弗在禱詞最後說，「奉唯一真神之名祈求…Amen和Awoman」。

克里弗的禱告影片被上傳到網路後引發爭議。保守派人士和共和黨議員指出，「Amen」一詞為英語音譯，源自於古代閃語族語言，本意是「就這樣吧」或「誠心所願」，根本不帶有性別意涵，因此「Awoman」的用法就顯得不倫不類。

共和黨籍眾議員雷申塔勒（Guy Reschenthaler）說，「不幸的是，進步主義者忽視事實，令人難以置信。」

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