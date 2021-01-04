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少婦染毒！抓起2歲女兒「從6樓往下丟」　下秒自己也跳了

▲巴基斯坦喀拉蚩（Karachi）35歲少婦瑪麗亞姆（Maryam）把2歲女兒伊曼（Iman）從公寓頂樓扔下。（圖／翻攝推特）

▲巴基斯坦喀拉蚩（Karachi）35歲少婦瑪麗亞姆（Maryam）把2歲女兒伊曼（Iman）從公寓頂樓扔下。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合外電報導

巴基斯坦喀拉蚩（Karachi）發生一起恐怖事件。高爾杉鎮（Gulshan-e-Iqbal）的35歲少婦瑪麗亞姆（Maryam）於2日突然帶著2歲女兒伊曼（Iman）來到公寓頂樓大吼大叫，接著竟把孩子從6層樓高的地方扔下，自己也縱身一跳。幸好，母女倆都被熱心人士及時救援，平安無事。

綜合當地媒體報導，瑪莉亞姆展開行動前，先把手機丟出去，大聲吼叫，引起注意。地面上的民眾見狀，著急地讓出空位，找來大塊布料，幸好最後神準地接住孩子。儘管有些人偷偷爬上6樓，試圖阻止少婦做傻事，但她仍一躍而下，墜落過程中被電線纏住，接著摔到地面上。

據悉，瑪莉亞姆雙腿受傷，被送往私立醫院治療，目前沒有大礙。伊曼也幸運地毫髮無傷。

警方表示，瑪莉亞姆與第一任丈夫育有2女1子，但前夫不幸去世。她不久前才再婚，與一位名叫費薩爾（Faisal）的男子共結連理，並將2個較年長的孩子送去與前任的姐姐同住。但是，她長期沉迷毒品，先前疑似為了戒毒，把自己與小女兒伊曼鎖在房間裡。

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