40多歲台女「曾在法國確診」未治療　回台奔喪採檢再確診！

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增3例新冠肺炎境外移入，分別自菲律賓（案814）、多明尼加（案815）及法國（案816）入境。其中案816為本國籍40多歲女性，長期於法國工作，去年10月初曾在當地社區採檢站採檢確診，但未就醫治療，返台奔喪採檢再度確診。

發言人莊人祥說明，該個案在法國曾經確診，但不同國家方式不同，有些輕症的患者，在國外不一定會就醫，而該個案沒有到其他地方，因為都是居家檢疫，所以並沒有到外面，只有接觸到同住的家人而已。而另外兩例分別是案814為菲律賓籍30多歲女性移工和案815為本國籍20多歲女性。

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案814去年12月10日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；個案12月23日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性，檢疫期滿後由仲介安排至宿舍自主健康管理，期滿後於今年1月1日由雇主安排至醫院自費採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者共1人，為宿舍管理員，因與個案接觸時間較長，且未戴口罩，故列居家隔離。

案815去年2月至多明尼加訪友，今年1月1日返國，迄今無症狀，因入境時提供的檢驗陰性報告不符規定，於機場自費採檢，並於今日確診，已掌握個案同班機前後二排座位旅客共1人，列居家隔離。