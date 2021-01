拜登還未上任…中國搶占外交先機！　紐時：美國遏中面臨困難

▲美國總統當選人拜登就任前,中國搶占外交先機。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社記者邱國強北京4日電

美國總統當選人拜登就任前,中國搶占外交先機,接連簽署RCEP及完成中歐投資協定談判。紐時分析,這將使拜登上任後,與盟國聯手遏制中國威權主義及貿易不平衡上,面臨困難。

紐約時報以「習近平搶占外交先機,美國遏制中國面臨困難」為題的分析報導指出,與盟國建立「統一戰線」是美國新一屆政府與中國競爭、遏制中國不斷成長的影響力的計劃重點。而中國顯然預見到了這項政策的潛在威脅。

然而,中國國家主席習近平與德國總理梅克爾(Angela Merkel)、法國總統馬克宏(Emmanuel Macron )等歐洲領導人日前達成中歐投資協定談判,形同是對川普政府努力孤立中共政府政策的反擊。

榮鼎諮詢(Rhodium Group)中國問題專家巴金(Noah Barkin)形容,完成中歐投資協定談判,是中國「奪取的地緣政治勝利」。事實上,協定本身只讓中企贏得有限的機會,中國真正的成功是外交上的。

巴金認為,中國領導人擔心出現一個反對中國的「跨大西洋多國戰線」,因此願意做出得到歐洲人支持的戰術性讓步,「他們在這件事上很聰明」。

他說,中共過去一年加強了對經濟的控制,加大了國有企業的作用,推出了新的「自力更生」政策,這是習近平已經制定的政策方向。外界認為中國的某些讓步及中歐投資協定會改變這個方向,是無知的。

