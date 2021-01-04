泡菜妹瘋整形！防疫口罩成「最佳掩護」...她興奮：不會被人發現

▲柳漢娜欲趁疫情時，在人們未摘下口罩前接受整型手術。（圖／路透社）

文／中央社首爾4日綜合外電報導

韓國20歲大學生柳漢娜去年12月中旬動刀隆鼻，原因很單純：這可能是她神不知鬼不覺接受整形的最後機會，畢竟人人戴口罩防疫的日子可能很快就會因疫苗接種而結束。

路透社報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響下，柳漢娜（Ryu Han-na，音譯）去年一整年都透過網路遠距上課。她說，整容後能夠在家療養，在公共場合又能配戴口罩遮傷口免去異樣眼光，是她決定此時動刀的決定性因素。

「我一直想要整鼻子…2021年開始施打疫苗以後，人們就不會老戴著口罩了，因此我認為現在是動刀的最佳時機。」她的整形費用為440萬韓元（約新台幣12萬元）。

▲疫情高峰時，是神不知鬼不覺接受整型手術的大好時機。（圖／路透社）

她還說：「術後會出現瘀青和腫脹，但大家都戴著口罩，多少有些幫助。」

這樣的想法使得韓國這類醫美手術需求大增，去年就看到上升趨勢。

韓國即使在非疫情時期都堪稱全球醫美首都。根據韓國最大網路醫美平台「江南姊姊」（Gangnam Unni）估計，韓國醫美業去年總值約107億美元，比2019年同期增長9.2%，今年總值更上看118億美元左右。

在江南區中心開設醫美診所的外科醫師申尚昊（Shin Sang-ho，音譯）表示，許多人將政府補助的振興經濟緊急津貼花在醫院和診所上，帶動醫療院所去年第3和第4季營收。

▲南韓整型手術風潮盛行。（圖／路透社）

申尚昊說：「我覺得有點像是報復性支出，感覺顧客藉由醫美手術來發洩被（冠狀病毒疫情）壓抑的情緒。」

不過第3波疫情導致韓國每日新增確診病例屢創新高，有醫美診所說，在許多人避免出門下，來電取消諮詢的民眾不在少數。

►南韓新冠飆增1020例！政府自滿宣言「慘遭打臉」...今禁5人↑群聚

►和平醫院翻版！南韓療養院慘遭政府拋棄 他留下來顧...最後染疫亡

南韓現行防疫措施（至1月17日）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）

禁止5人以上群聚（包括同學會、同樂會、郊遊、職場聚餐、喬遷宴、送年會、周歲宴、壽宴等）；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等開放營業至晚間9時，入場人員須限制在3分之1以內；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

聽Podcast掌握國際局勢

►小棕瓶1990，秋冬必備養出水煮蛋肌