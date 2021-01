埃及病患「集體缺氧喪命」影片瘋傳　護士絕望蹲地：所有人都死了！

▲影片中的埃及護士絕望瑟縮在病房一角,還有部份醫護人員被拍到累癱在地上。(圖/翻攝自Twitter/@osgaweesh)

記者張寧倢/編譯

新的一年才剛到來,埃及就傳出令人心痛的消息,夏基雅省(Sharqiya)當地2家醫院共6名新冠肺炎患者因為缺氧喪生,其中一段45秒的影片隨後在網路上曝光,可以看見醫護人員仍試圖對患者急救,其中一名護士絕望蹲坐在角落,還有人喊道,「所有在加護病房的人都死了。」混亂慘況引發眾怒。

根據《阿拉伯新聞》報導,埃及胡笙尼亞市(Al-Husseiniya)民眾拿手機拍下醫院內重症患者的真實慘況,2日以來影片在網路上被瘋傳。畫面中的醫護人員試圖拯救瀕死患者,有人心痛喊道,「加護病房的每個人都死了。」其中一名護士被拍到臉上掛著絕望的表情蜷縮於角落,模樣令人鼻酸,讓網友不斷截圖轉發。

此外,還有一段影片是死亡患者的女兒親自拍攝。這名女性近乎歇斯底里地哭喊著,醫院加護病房的氧氣供給失靈,自己的母親已經因此喪命,痛罵政府失職,「這就是加護病房的每個病患狀況,所謂的加護病房竟然中斷氧氣供給,我要揭發這一切!」

‘There’s no oxygen. Everyone in the ICU has died’ Shocking videos from Egypt show chaos inside two hospitals as oxygen supplies allegedly ran out, sending people into a panic and leaving at least 6 patients dead pic.twitter.com/ePk4NAfunP

報導指出,埃及司法消息人士透露,胡笙尼亞市檢察官辦公室已經傳喚胡笙尼亞醫院院長,就4名病患因缺乏氧氣而死亡一事進行訊問。然而,埃及衛生部長扎耶德(Hala Zayed)稱,「所有收治患者的醫院都有供應充足的醫療用氧氣。」

埃及大約有1億居民,是阿拉伯世界人口最多的國家,目前已有超過14萬例確診、7800例死亡。去年10月每天約有100例確診的埃及,年末時再度爆發,目前每日確診爆增至約1400例,當局甚至承認,只有衛生部實驗室檢測的陽性病例被通報,所以實際染疫人數其實更多。

“All died”



An eyewitness documents this shocking scenes from a quarantine hospital in Egypt. It shows all coronavirus patients in the intensive care unit died after the oxygen was cut off.



This is the second similar incident within 24 hours in Egypt.#العناية_المركزة pic.twitter.com/cZ7pPsETYS