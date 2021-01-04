蘇萊曼尼遭暗殺週年！　外媒曝：伊朗會在拜登上任後復仇

▲伊朗少將、菁英部隊「聖城軍」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

伊朗革命衛隊領袖蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）遭暗殺滿週年，加上去年11月首席核科學家也遇刺，讓伊朗受到雙重打擊。以色列媒體指出，伊朗至今尚未大動作回擊，但仍不排除報復的可能，且等到拜登上任後才採取行動的機會相當大，還有可能挑選「高質量」目標。

根據《耶路撒冷郵報》報導，兩名前以色列情報特務局「摩薩德」（Mossad）官員與一名伊朗前國家安全委員會官員表示，伊朗至今還未從蘇萊曼尼與首席核科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）遭暗殺的雙重打擊中恢復，總有一天會找到時機報仇，「尤其是蘇萊曼尼的死，對整體士氣和行動都是打擊，他們的傷口還沒復原。」

匿名官員表示，伊朗認為如果不是針對美國，就是對以色列採取報復，「他們可能會更願意選在拜登上台後才行動，因為無法預測川普的動向。」伊朗也希望由拜登領導的新政府能夠重返伊核協議，並解除對該國的制裁。

「摩薩德」前總幹事沙維特（Shabtai Shavit）向《華盛頓郵報》表示，伊朗的耐心是永無止盡的，他們知道現在不是談判的時機，更有可能在之後選擇一個「高質量」（high quality）目標進行攻擊。

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