　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

1歲女童「胃破骨折」慘死！總統文在寅發聲...議員籲修《鄭仁法》

▲▼領養鄭仁的張姓夫妻，本來就有一個4歲親生女兒，一家人還一起上過電視。（圖／翻攝自韓網）

▲領養鄭仁的張姓夫妻曾一起上過電視，當時就有觀眾發現女嬰額頭上的傷痕。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名出生僅16個月大的女嬰鄭仁（정인，音譯）被首爾一對夫婦領養，原期待能在幸福美滿家庭成長，最後卻傳出遭養父母凌虐致死，腹部遭重擊導致腸胃破裂，頭蓋骨、肋骨、鎖骨、腿骨發生骨折，該起案件2日被電視台SBS時事節目「我想知道真相」（그것이알고싶다）揭發，終獲大批網友關注，藝人響應線上追悼活動，政壇大老也紛紛追隨潮流。

根據韓媒《中央日報》，共同民主黨最高委員盧雄來（노웅래）今（4）日在混議上表示，將推動修訂「鄭仁法」，虐待兒童刑罰提高2倍，並向大眾公開加害者的姓名、長相等個人情資。國民力量最高委員朴聖敏（박성민）也表示，將督促積極管理虐童高風險家庭，一旦報案處理，將採積極行動將被害兒童與家庭分離。

▲▼鄭仁原本活潑可愛，但被收養後，身上經常出現淤青和骨折。（圖／翻攝自韓網）

▲鄭仁原本活潑可愛，但被收養後，身上經常出現淤青和骨折。（圖／翻攝自韓網）

國民力量非常對策委員長金鍾仁（김종인）拿出一張寫上「鄭仁啊，對不起」的白紙，並在會議上呼籲政壇付諸行動改善法律制度，「透過釐清事發真相，嚴懲相關人員。」

有意參選首爾市長的「國民的黨」黨魁安哲秀（안철수）則痛批首爾市府行政程序百般疏漏，才會讓這起虐童案坐大。

根據韓媒《News1》報導，總統文在寅也透過青瓦台發言人康珉碩（강민석）表示「相當遺憾」，認為該起虐童案為不可饒恕的犯罪事件，叮囑保健福祉部等相關政府部門應遵照《領養特別條例法》第4條，視兒童利益為最優先。

▲33歲的張婦心狠手辣。

據悉，33歲的張婦早有親生女兒，去年2月為給女兒增添玩伴，才決定領養受害女嬰，還曾登上教育電視台EBS以領養家庭為主要內容的紀錄片「某個平凡的家庭」（어느 평범한 가족，暫譯），在當中曾抱著該女嬰，替其吹熄生日蛋糕臘燭，還喊「生日快樂」，不過當時已有眼尖的觀眾發現女嬰額頭上疑似出現詭異的傷痕。

►冷血養母等驗屍！重踹16月女嬰「腸胃破裂致死」　曾上節目曬母愛
►1歲女童「內臟破、全身骨折」慘死　養父母丟免費墓地⋯韓星怒聲援

聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
12款水餃「驚人熱量」曝　網一看：超可怕
獨／鴨肉店員辱罵女外送員　鄰居曝「他是暖男」
快訊／美女議員鍾沛君手術完成　術後第一句話曝光
謝和弦聯手莉婭告前妻「偷吸塵器、侵占iPhone」　結果出爐
鴨肉店員找爸媽陪談和解！　名嘴怒開嗆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

火葬場屋頂突崩！水泥板下露出屍堆　「手腳全折歪」25人共赴黃泉

新冠病毒失控！強生警告「防疫將更嚴格」　反對黨籲：現在就封鎖

1歲女童「胃破骨折」慘死！總統文在寅發聲...議員籲修《鄭仁法》

少婦染毒！抓起2歲女兒「從6樓往下丟」　下秒自己也跳了

美夫妻領養「亞裔兒」逼學中文17年　看出生證明傻眼：是韓國人啦

監測金正恩異常舉動！美軍出動偵察機監控北韓...南韓官方證實了

普丁直播新年演說遭「斷頭」！電視台急喊卡　網驚：出錯的人GG了

拜登就職日改辦「虛擬遊行」　全美電視直播！極力避免民眾群聚

泡菜妹瘋整形！防疫口罩成「最佳掩護」...她興奮：不會被人發現

拜登還未上任…中國搶占外交先機！　紐時：美國遏中面臨困難

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

Gail唱夯曲《刻在我心底的名字》　自彈自唱《想見你想見你想見你》RAP也行！

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

13歲女考100分被導師質疑作弊　補考又拿98分「隔天陳屍池塘」

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

王令麟、吳宗憲情義相挺 澎恰恰加入東森直銷盼「3年賺2億還債」

迎新年！老公緊抱貓賞跨年煙火　吩咐妻「幫我們拍照」網：是真愛

王心凌「今晚我想來點...」抱到伍佰了！！　他笑回「沒給蔡依林抱」：那天耳朵長雞毛

火葬場屋頂突崩！水泥板下露出屍堆　「手腳全折歪」25人共赴黃泉

新冠病毒失控！強生警告「防疫將更嚴格」　反對黨籲：現在就封鎖

1歲女童「胃破骨折」慘死！總統文在寅發聲...議員籲修《鄭仁法》

少婦染毒！抓起2歲女兒「從6樓往下丟」　下秒自己也跳了

美夫妻領養「亞裔兒」逼學中文17年　看出生證明傻眼：是韓國人啦

監測金正恩異常舉動！美軍出動偵察機監控北韓...南韓官方證實了

普丁直播新年演說遭「斷頭」！電視台急喊卡　網驚：出錯的人GG了

拜登就職日改辦「虛擬遊行」　全美電視直播！極力避免民眾群聚

泡菜妹瘋整形！防疫口罩成「最佳掩護」...她興奮：不會被人發現

拜登還未上任…中國搶占外交先機！　紐時：美國遏中面臨困難

張柏芝被瘋傳「懷第四胎」正面回應了！　認身材發福嘆：我不再年輕

味全龍啦啦隊添9新人　小螞蟻唯一男性成員！

回嗆陸委會疫苗試驗品說法　國台辦：台胞是否接種有選擇權

女子想撿「凍死魚」落海！　溺斃澎湖中屯風車園區

六年級生年輕誤踩地雷股　改投資金融股讚「投報率80%跑不掉」！

武田真治確診新冠…跨年夜發燒3天！《半澤直樹》男星同台也染疫

潤娥、金裕貞仙氣白裙互尬！直角香肩「相差9歲」一點也不輸

晶華力推尾牙員工旅遊化　美女中醫師打造「后妃養顏」之旅吸客

1顆70大卡！12款水餃「驚人熱量」曝光　最愛上榜網錯愕：超可怕

愛滋男性侵15歲少女　法院輕判5年...遭一面倒砲轟：一生毀了

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

國際熱門新聞

致命X疾病來襲！　傳播快致死率高

離職員工報復　開推土機大開殺戒

健身房業者驚傳元旦輕生亡！疑不敵南韓防疫政策

IG網友變男友！26歲選美小姐甜嫁72歲富豪

即／日本擬9日發布首都圈緊急狀態！

川普1hr電話錄音曝！施壓喬治亞州務卿「翻盤」

淫魔趙斗淳出沒傳統市場！地方媽媽嚇：怕遭性侵

一夜驚見2個UFO！夏威夷上空「藍色消波塊」現蹤

火葬場樓頂坍塌 23人命送廢墟

《紐時》指台灣正常到詭異：鎖國不利持久戰

他花3000買福袋打開竟見「垃圾」

巴西山坡「33m女性性器」浮出地表

埃及病患集體缺氧亡！護士絕望「人都死了」

領養亞裔兒逼學中文17年　看出生證明傻了

更多熱門

相關新聞

領養亞裔兒逼學中文17年　看出生證明傻了

領養亞裔兒逼學中文17年　看出生證明傻了

短影音平台抖音（TikTok）的一名用戶，日前上傳了一部短片，描述他在論壇Reddit上看到的有趣故事，結果有一則引發了熱烈迴響。原來是有一對白人夫妻23年前領養了一名亞裔嬰兒，他們認為不該讓孩子忘了自己出生的地方，因此讓孩子從小學習中文、接觸中國文化，結果在孩子升大學準備出生證明時才發現，他們的孩子的親生父母根本不是中國人，而是韓國人。

監測金正恩異常舉動！美軍出動偵察機獲南韓證實

監測金正恩異常舉動！美軍出動偵察機獲南韓證實

女生約會為何「拖這麼久」才出門？他曝邀約1禁忌

女生約會為何「拖這麼久」才出門？他曝邀約1禁忌

泡菜妹瘋整形！防疫口罩成最佳掩護...她超興奮

泡菜妹瘋整形！防疫口罩成最佳掩護...她超興奮

13歲汪皮包骨倒路邊　重回收容所

13歲汪皮包骨倒路邊　重回收容所

關鍵字：

日韓要聞南韓鄭仁정인女嬰女童虐童領養文在寅鄭仁法

讀者迴響

熱門新聞

爸媽陪同談和解！鴨肉店員辱女外送員　負評谷歌下架了

辱女外送員「毛長齊再講話」！　台中鴨肉店被告想和解

19歲百萬YouTuber上吊亡！孕妻目睹死狀崩潰

王心凌開唱「小巨蛋暴露超罕見部位」　造型師都傻了

羞辱女外送員！網負評洗錯　無辜鴨肉店哭了

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

李玖哲爆哭！道謝《全明星》紅隊

台中女外送員遭店家辱罵！熊貓回應

2大2小包2000參加婚宴！新娘逼再匯4000

陳阿姨叫外送「備註1行」　店員差點不想努力了

綠水鬼飆到77萬！正妹拿假貨換現金　全台當舖發追緝令

陳喬恩報案後首發聲：不知不覺中犯了錯

台南筷子夾肉餵狗　日料店全銷毀

《全明星》姚元浩公布「陳漢典錄音內容」：他有後悔

富王鴨肉店男店員現況曝！嗆熊貓：本來就不打算合作

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

Gail唱夯曲《刻在我心底的名字》　自彈自唱《想見你想見你想見你》RAP也行！

Gail唱夯曲《刻在我心底的名字》　自彈自唱《想見你想見你想見你》RAP也行！

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面