印度批准自家「無數據」疫苗　有效性僅60％多一點

▲印度疫苗Covaxin。（圖／路透）

實習記者湯子暘／編譯

印度3日批准巴拉特生技公司（Bharat）的新冠疫苗Covaxin，但因為審核過程不透明，又缺乏疫苗實驗的公開數據，讓快速批准的衛生部長瓦德漢（Harsh Vardhan）遭到質疑。孟買的傳染病研究人員帕里赫（Swapneil Parikh）指出，「我了解有必要快速通過批准，但政府有責任讓審查過的數據保持透明，不然將會影響到公眾的信心。」

根據《半島電視台》報導，印度藥品管制總局（DCGI）局長索馬尼（VG Somani）並未提出質疑，總理莫迪（Narendra Modi）與各部門部長更讚揚這則批准消息，稱作印度「自力更生」的成功案例，沒有對審查不公開的事件給予任何評論。

儘管Covaxin尚未通過大規模的實驗，也缺乏有效性的數據，印度政府仍然通過審查。此外，印度政府也同時批准阿斯利康與牛津大學合作研發的疫苗，將成為未來「印度免疫計畫」的主要疫苗，直到其他疫苗獲得批准。

▲印度正加強部署疫苗生產線。（圖／路透）



巴拉特生技公司已經與藥商Ocugen Inc合作，共同開發針對美國市場的商品，也同巴西簽署無約束力的購買協定。據消息人士透露，Covaxin與多數疫苗一樣，需要隔週施打兩劑，有效性可能超過60％，且沒有明顯嚴重的副作用。

信息部部長賈拉德卡爾（Prakash Javadekar）自傲地認為，印度可能是世上唯一個國家，能在同時間讓四條疫苗生產線『一步到位』。」

▲印度確診人數為全球第二高，僅次於美國。（圖／路透）



印度目前已有超過1000萬人確診新冠肺炎，正在加強部署生產線，希望能成為全球最大的疫苗生產國，將3億人列為「優先施打名單」，要在8月前全數接種疫苗。印度2日也進行全國性演習，訓練9萬多名醫療人員進行分發疫苗的程序。

醫生桑達拉萊曼（T. Sundararaman）表示，疫苗接種計畫仍有許多需要完善的地方，「我不確定問題有沒有被重視，或者這樣對疫情的回應是否足夠強烈。會先被接種的族群都是不太會傳播病毒的人群。」