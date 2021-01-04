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花3000買福袋打開秒傻眼！他怒po文罵「垃圾」　網安慰：回本了啦

▲▼麥當勞福袋。（圖／翻攝自mylife.2chblog.jp）

▲一名網友在購買了麥當勞福袋後卻大失所望。（圖／翻攝自mylife.2chblog.jp）

記者葉睿涵／綜合報導

日本麥當勞自1月4日開始販賣2021年的福袋。一位網友在買下後卻大失所望，於是將福袋裡的內容物照片po到網上，還貼文表示，福袋裡的東西「簡直就是垃圾」，讓他大受打擊。這名網友的帖文引來許多人的留言，勸他這樣的內容物已經很不錯了，不需要難過。

據悉，日本麥當勞的福袋價格為3000日圓（約新台幣800元），裡面的商品有一個帆布袋、一個零錢包、一個馬克杯和一個薯條造型的鬧鐘。另外，這名網友還獲得了12張總值為3160日圓的兌換券。

▲▼麥當勞福袋。（圖／翻攝自mylife.2chblog.jp）

▲麥當勞福袋中還有12張價值超過3000日圓的兌換券。（圖／翻攝自mylife.2chblog.jp）

網友po文後，許多人紛紛來留言表示，「還不錯，不是嗎？」、「食物兌換券也有3000多圓，回本了啦」、「官網已經公開有這些內容物了，你明明知道了還去買，現在又罵它是垃圾不是很奇怪嗎？」。

不過也有網友認為，買福袋並不是個明智之舉，「我寧可去買大麥克」、「這感覺像是1000日圓的福袋」、「去年的福袋比較好，裡面有一個會發出『薯條炸好了』聲音的廚房計時器」。

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