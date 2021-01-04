山坡上「33公尺女性性器」浮出地表！　巴西藝術品引爆正反論戰

Em meio a tantas rochas no meio do caminho desse ano distópico, finalmente termino o ano com a obra Diva pronta!! Foi um... 由 Juliana Notari 發佈於 2020年12月30日 星期三

記者吳美依／編譯

巴西視覺藝術家諾塔莉（Juliana Notari）的山坡雕塑「天后」（Diva）於2日正式發表，這是一個以樹脂、鋼筋混凝土為材料打造的長達33公尺女性外陰部，耗時11個月才完成。但是，此作品立刻引發正反兩面論戰，有人認為它展現出女性主義精神，也有人批評破壞風景。

根據《衛報》，「天后」坐落於巴西文化重鎮伯南布哥（Pernambuco）的一處鄉村藝術公園。諾塔莉在臉書貼文中提到，該作品旨在「質疑我們陽具中心觀（phallocentric）與人類中心主義（anthropocentric）西方社會裡，自然與文化的關係」，並且引發「性別問題化」的討論，「這些問題如今已經變得越來越迫切」。

諾塔莉發表創作理念後，貼文下方湧入大量留言筆戰。反對者認為，這個藝術品非常「猥褻」且「搞砸了美麗的風景」，「你們這些左派以為你們在愚弄誰？」、「太失敗了，巴西變得更糟糕了」、「除了大膽以外沒有藝術性」。也有人質疑，該作品宣稱彰顯女性主義，但建造過程是否全由男性付出勞力。

儘管如此，「天后」仍獲得許多正面評價。網友表示，「我太喜歡了，我們的其中一個私密部位被展示在如此美麗的地方。我們需要更多這樣的作品，提升女性主義與其細微差異」、「我很高興這個作品談到性別之間的永恆問題」。

巴西知名漫畫家庫蒂尼奧（Laerte Coutinho）認為，「這個作品有很多值得思考的地方」。導演費侯（Kleber Mendonça Filho）也大讚，諾塔莉透過此藝術品，回應該國歷史上如此保守的時刻，「人們對於妳藝術品的反應彷彿是一面（社會的）鏡子，這是一項成功」。

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