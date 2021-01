瑞典環保少女18歲生日大開玩笑：不再受背後「邪惡操縱者」控制

▲瑞典環保少女童貝里(Greta Thunberg)。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者湯子暘/綜合報導

瑞典環保少女童貝里(Greta Thunberg)3日正好過18歲生日,在推特上開玩笑地寫道,自己今晚會在酒吧裡大聊氣候變遷與學校罷工背後的「黑暗秘密」,且「邪惡的操縱者」終於不再能控制她了,諷刺之前全球暖化是謊言、她是父母商業工具的輿論。

她在生日前剛接受完《泰晤士報》訪問,認為自己「全球超級巨星」的熱度不會一直存在,正在試著利用「自己的位置」,在有限的時間內盡可能地完成工作。

Thank you so much for all the well-wishes on my 18th birthday!



Tonight you will find me down at the local pub exposing all the dark secrets behind the climate- and school strike conspiracy and my evil handlers who can no longer control me!

I am free at last!! pic.twitter.com/w1VBG83VVN