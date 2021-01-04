　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

狗狗趴在4月大嬰兒身上　他睡醒驚覺「愛女沒呼吸」崩潰！

▲▼ 嬰兒示意圖 。（圖／LibreStock）

▲美國一名女嬰在跨年夜不幸死亡。她的父親發現不對勁時，家中狗狗正趴在嬰兒身上。（示意圖／LibreStock）

記者吳美依／綜合外電報導

美國俄亥俄州代頓市（Dayton）發生一起不幸事件。一名男子在家小睡片刻，醒來後看見寵物狗狗正趴在4個月大的女兒瑞琳（Raelynn Larrison）身上。他一開始並未多想，走近才發現孩子已經沒有呼吸，崩潰求救。

綜合外媒報導，本案發生於2020年12月31日。男子晚間7時左右撥打911呼救，驚恐地向接線員表示，「我剛剛才注意到小狗狗躺在她身上，我的小寶貝沒有呼吸了」，並且崩潰大哭，請求幫助。瑞琳被迅速送醫，但當晚仍在代頓兒童醫院宣告不治。

蒙哥馬利郡（Montgomery County）法醫辦公室目前仍在調查女嬰死因，外界仍不清楚犬隻品種。但是，鄰居朗尼（Lonnie Napier）形容，那隻狗狗體型「龐大」，曾經從房屋逃出，「如果你不能控制好這個年紀的動物和孩子，那會是一件可怕的事情」。

美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）建議，絕對不要讓幼童與伴侶犬貓單獨待在一起，也盡量不要在寵物們進食時打擾，以免引發較具攻擊性的反應或行為。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
快訊／鴨肉店辱罵女外送員　熊貓：即刻終止合作
19歲百萬YouTuber上吊亡　妻目睹死狀崩潰
2020第一名車王是它！　終於打敗ALTIS狂賣3萬多台
花錢相親3年找不到對象　30歲女「擇偶5條件」曝
PTT貼文嗆血染跨年　真兇抓到了！刪3筆電硬碟滅證

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2男直衝飯店屋頂「25樓往下跳」！她嚇壞尖叫　探頭一看卻傻眼

幼獅慘遭「塞進小木箱」走私2000公里！　雙眼摘除失明

報復美國！伊朗擬將「濃縮鈾純度」升至20%　國際原能總署證實

台灣上榜！　CNN評2021年「8大革命性建築」北藝中心入選

川普最終宣戰！　1月6日公布「大量選舉舞弊證據」：我們大勝

她「眼藥水滴進飲料」毒殺親夫！等4天↑忍不住　自曝陰謀下場慘了

台男「疑在菲欠債」慘被囚禁虐打！勒贖500萬　警跨年夜救出

20多歲女「跨年夜中頭獎」獨得2.7億！2021第一天直接翻身變富豪

英國允許必要時「混合接種」新冠疫苗　專家痛批：放棄科學！

愛妻照顧岳父「勤跑養老院」讚服務超棒　他好奇跟去驚覺綠了！

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

13歲女考100分被導師質疑作弊　補考又拿98分「隔天陳屍池塘」

Gail唱夯曲《刻在我心底的名字》　自彈自唱《想見你想見你想見你》RAP也行！

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

4日鋒面接近北部有局部短暫雨　下波寒流轉濕冷！低溫探11度

高雄醫美貴婦慘遇內賊！保險箱3000萬「現金+金條+鑽戒」全搬空

王令麟、吳宗憲情義相挺 澎恰恰加入東森直銷盼「3年賺2億還債」

26歲選美小姐甜嫁72歲富豪！靠IG搭上線...輕鬆套牢CEO男友

南非變種病毒疫苗恐無效！傳染性高而快　專家：比英變種令人擔憂

川普批疫情誇大造假！佛奇：死亡人數都是真實的　醫療早不堪負荷

狗狗趴在4月大嬰兒身上　他睡醒驚覺「愛女沒呼吸」崩潰！

南韓2月接種新冠疫苗！國務總理嚴格把關...輝瑞疫苗可望下月抵韓

12參議員擋國會認「拜登當選」　共和黨內急阻：川普在「玩火」

快訊／日媒爆：日本擬9日發布東京緊急狀態！首都圈皆入列

2男直衝飯店屋頂「25樓往下跳」！她嚇壞尖叫　探頭一看卻傻眼

美國政府考慮「只施打一半劑量」　加快新冠疫苗接種速度

南韓新冠飆增1020例！政府自滿宣言「慘遭打臉」...今禁5人↑群聚

劉玠廷卸任猿領隊　球迷：中信兄弟可挖掘

快訊／台南食客「筷子夾肉餵狗」　日料店霸氣回應：全部銷毀更新

田中將大考慮洋基以外29隊　不排除重返日職

台啤挑戰不敗神話再添生力軍　王子綱旅外成熟回歸

鴻海線上尾牙邀蔡依林？劉揚偉：年終加碼不打折扣、卡司拭目以待

泰國單日新增315例確診　三站亞洲賽都在安全泡泡無觀眾進行

台中女外送員遭店家辱罵！熊貓：即刻與富王鴨肉專門店終止合作

姚元浩公布「陳漢典錄音內容」《全明星》訓練轉頭就走：他有後悔

當初養狗說只能睡樓下！爸抱棉被陪睡沙發　背後原因有洋蔥

這些女名人都難逃肺腺癌！她一驗4期半年就過世　醫曝2種人快篩檢

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

國際熱門新聞

致命X疾病來襲！　傳播快致死率高

離職員工報復　開推土機大開殺戒

川普1hr電話錄音曝！施壓喬治亞州務卿「翻盤」

即／日本擬9日發布首都圈緊急狀態！

淫魔趙斗淳出沒傳統市場！地方媽媽嚇：怕遭性侵

火葬場樓頂坍塌 23人命送廢墟

一夜驚見2個UFO！夏威夷上空「藍色消波塊」現蹤

《紐時》指台灣正常到詭異：鎖國不利持久戰

英連6天破5萬例創紀錄！義逾7.5萬死全歐最多

社交距離擋不住真愛！義護理師「防護服求婚」成功

印度火葬場「屋頂突塌陷」至少20死15傷

英變種病毒入侵希臘！首現4起病例

與米其林廚師合作！Uncle Roger示範炒飯

外星人垃圾來襲　科學家竟以為是彗星

更多熱門

相關新聞

共和黨12參議員擋國會認「拜登當選」

共和黨12參議員擋國會認「拜登當選」

美國參眾議院將於六日展開聯席會議，正式確認拜登當選總統的結果。但卻有至少十二名共和黨參議員宣布，將挑戰國會認證大選結果，外加上140名共和黨眾議員，將力挺川普到底。

2男衝屋頂25樓跳下　她探頭看傻眼

2男衝屋頂25樓跳下　她探頭看傻眼

美國考慮「砍半施打劑量」加速疫苗接種

美國考慮「砍半施打劑量」加速疫苗接種

伊朗將領遭美暗殺週年！伊拉克示威逼美軍撤離

伊朗將領遭美暗殺週年！伊拉克示威逼美軍撤離

一夜驚見2個UFO！夏威夷上空「藍色消波塊」現蹤

一夜驚見2個UFO！夏威夷上空「藍色消波塊」現蹤

關鍵字：

北美要聞嬰兒伴侶動物寵物意外

讀者迴響

熱門新聞

辱女外送員「毛長齊再講話」！　台中鴨肉店被告想和解

羞辱女外送員！網負評洗錯　無辜鴨肉店哭了

王心凌開唱「小巨蛋暴露超罕見部位」　造型師都傻了

2大2小包2000參加婚宴！新娘逼再匯4000

李玖哲爆哭！道謝《全明星》紅隊

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

陳阿姨叫外送「備註1行」　店員差點不想努力了

爸媽陪同談和解！鴨肉店員辱女外送員　負評谷歌下架了

趙又廷《晴雅集》遭指抄襲漫威！

快訊／比跨年還冷！寒流本周大降溫　北北基大雨特報

34歲「帥哥主播」驚爆陳屍家中！

台中鴨肉店遭起底！業者嗆投訴客人：您瞎了？

比上班族強！擺攤賣吃1天5hrs「月賺9萬」

新竹人看過來！爽玩六福村只要199元

少女考100分被質疑作弊　隔天陳屍池塘

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

13歲女考100分被導師質疑作弊　補考又拿98分「隔天陳屍池塘」

13歲女考100分被導師質疑作弊　補考又拿98分「隔天陳屍池塘」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面