新冠病毒失控！強生警告「防疫將更嚴格」　反對黨籲：現在就封鎖

▲英國首相強生警告，境內未來幾週的防疫措施可能會變得更加嚴格。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

英國首相強生警告，為了遏制不斷上升的新冠病例，境內未來幾週的防疫措施可能會變得更加嚴格，而工党領袖斯塔默（Keir Starmer）則對政府喊話，希望執政黨能在24小時內，對英國進行全面封鎖。據約翰霍普金斯大學統計數據顯示，英國目前的新冠確診病例高達266萬2699宗，死亡人數為7萬5137人。

據BBC報導，強生日前在採訪中被問及，如何看待外界對英國的防疫措施系統缺乏信心時表示，政府可能會在未來幾週對部分地區實施更嚴格的防疫政策，即將境內大多數地區列入最高防疫的「第四級警戒」。他補充，當英國頒布更嚴格的防疫政策後，學校也有可能會被關閉，「儘管這不是我們願意做的」。

對此，工党領袖斯塔默表示，英國的疫情「顯然已經失控」，因此希望政府盡快將學校關閉，並實施全國性封鎖，「首相不斷暗示人們說，政府將在一、兩週或3週內實施更嚴格的限制是沒有用的，這種拖延只會為後續帶來更多問題。」

►南非變種病毒疫苗恐無效！傳染性高而快 專家：比英變種令人擔憂

►青少年「更易傳播」新冠病毒！ 英官員曝：高出其他年齡層7倍

►英首相強生「防疫不力」 民調洩密...下屆大選恐選不上議員！

聽Podcast掌握國際局勢

►小棕瓶1990，秋冬必備養出水煮蛋肌