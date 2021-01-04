《秘密森林2》真實上演！新設「國搜部」...廢除檢方偵查指揮權

▲南韓警察廳國家搜查本部4日揭牌，正式上路。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

2020年Netflix與電視台tvN所推出的韓劇《秘密森林2》描述中央政府欲調整檢警之間的權力平衡，檢方與警方互相爭奪偵查指揮權之歸屬，而一切劇情如今在南韓社會真實上演！南韓文在寅政府加快檢警權力分配改革的腳步，今年起檢方將不再握有對警方的「偵查指揮權」，警方握有第1次終結偵查權，同時由警察廳新設國家搜查本部，指揮警方的搜查工作。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》報導，南韓政府今（4）日宣告成立警察廳國家搜查本部，由警察廳長金昌龍（김창룡）、國家警察委員長朴正勳（박정훈）上午11時在首爾市西大門區渼芹洞警察廳北館1樓進行掛牌儀式，宣告該處正式投入工作。

金昌龍強調，「未來將會改革這段時間（警方偵查）上的制度與文化，我們沉重接受國民囑託的刑事司法體系改革，絕不濫用國民所賦予的權力！未來我們將符合國民的要求與標準，視人權為優先價值，完成兼具專業、公正性與責任的搜查工作。未來我們將致力於透過嚴格執法，解決國民們的委屈，從被害創傷中恢復。」

▲南韓警察廳長金昌龍。（圖／達志影像）

新的一年，檢方與警方的權力制衡將會除新洗牌。檢方握有的偵查指揮權被廢止，警方從檢方獲得一次終結偵查權，不再受檢方全權指揮，而警方的偵查權將由警察廳新成立的國家搜查本部統籌。而南韓警察將會分成國家警察、自治警察、搜查警察。

另外，原本的警察委員會將改名為國家警察委員會，負責審議國家警察的治安政策，而新設的市、道自治警察委員會將負責指揮與監督自治警察的一切事務。

不過目前政府仍正在進行公開徵募首屆處長的工作，因此國家搜查本部長的工作將由搜查局長崔昇烈（최승렬，暫譯）暫時代理。

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