館長驚傳元旦輕生亡！健身房不敵南韓防疫政策　業者哭：快餓死了

▲南韓首都圈健身房因防疫政策而被迫停止營業。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情進入第3波全國性流行潮後瀕臨失控邊緣，政府緊急於去年12月8月起針對首都圈實施第2.5階段防疫層級，室內體育設施被下達「集合禁止令」，形同全面禁止營業。大邱市一名50多歲的健身房館長，疑似無法承受長期停業所造成的虧損，竟趁新年第1天在自家體育館內輕生身亡。

根據韓媒《朝鮮日報》，大邱市達西區上仁洞一處健身房兼復健治療中心，傳出50多歲的館長A某1日在此輕生身亡，昨（3）日被達西警察署人員發現。目前警方未尋獲他殺的痕跡，推測A某可能死於輕生，正確死因仍待釐清。

一處聚集全國健身房業者的網路論壇，出現質疑聲浪，網友推測A某可能因為防疫政策導致健身房經營困難，最後才選擇以輕聲向政府進行無聲的控訴。

▲首爾一處體適能健身俱樂部因防疫政策而被迫停業。（圖／達志影像）

一名在大邱市經營體適能俱樂部的網友表示，「當初爆發新天地教會群聚感染時，我關店2個多月，那時候真的很難熬。想說現在應該好一點了吧，結果政府那套自認了不起的『K-防疫』（韓式防疫）害我們見深夜遍地傳出痛哭聲！」

其實自從南韓防疫當局宣布社交距離防疫政策效期往後延長2周，就有專家擔憂國內民眾恐怕早已出現「防疫倦怠」，鬆懈的態度反而將造成防疫破口。根據《韓聯社》報導，南韓國內有部份健身房與體適能俱樂部業者，早就不顧政府防疫政策，寧願承擔行政處罰的罰款，也要執意開店繼續營業。

▲吳成映在IG上呼籲其他健身房業者，能夠在遵守防疫政策的同時正常營業。（圖／翻攝自IG）

一名在京畿道抱川市經營健身房的業者、同時擔任全國健身俱樂部館長協會長的吳成映（오성영，音譯）在Instagram上發文表示，將要在遵守防疫政策的同時開店營業，呼籲首都圈的中小企業與自營業者自發性正常開店。

他表示，「當初我們大部分國民都建議政府，能堅定地提升防疫層級至第3階段（最高階）數天，沒想到政府只會自誇『K-防疫』...你看看，現在倒是變成什麼樣子？政府讓我們這群支付公務員月薪的國民全都餓死了！」

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南韓現行防疫措施（至1月17日）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）

禁止5人以上群聚（包括同學會、同樂會、郊遊、職場聚餐、喬遷宴、送年會、周歲宴、壽宴等）；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等開放營業至晚間9時，入場人員須限制在3分之1以內；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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