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南韓2月接種新冠疫苗！國務總理嚴格把關...輝瑞疫苗可望下月抵韓

▲▼丁世均4日上午召開會議，表示月底前將完成疫苗施打細部計畫。（圖／達志影像）

▲丁世均4日上午召開會議，表示月底前將完成疫苗施打細部計畫。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓國務總理丁世均（정세균）今（4）日上午在首爾市府召開中央災難安全對策本部會議時表示，已指示防疫當局、相關政府部門在本月底前完成全民接種疫苗計畫之細項規定，並隨時向全民報告工作進度。據悉，阿斯利康疫苗已通過英國緊急批准使用，並預計於2、3月運抵南韓。

根據韓媒《紐西斯通訊社》報導，丁世均在會議上說明，歐美等主要先進國家早在3周前開放全民接種，然因事前準備工作不足導致反而延緩施打速度，甚至出現外界質疑疫苗過期時是否該被丟棄。

丁世均表示，「我國最早將在下個月開始施打疫苗，我們絕不容許類似事件發生！疾病管理廳將從疫苗運抵國內的那一刻起，嚴加管控配送、保管、接種、事後管理等所有過程，絕不容許任何失誤。」

丁世均補充，屆時將指示保健福祉部、行政安全部、國土交通部等政府部門從中積極協助。

▲▼丁世均表示，輝瑞部分新冠疫苗可望2月時運抵南韓。（圖／路透社）

▲丁世均表示，輝瑞部分新冠疫苗可望2月時運抵南韓。（圖／路透社）

而根據韓媒《東亞日報》，原本輝瑞藥廠預計於今年第3季（約7至9月）開始向南韓供貨新冠疫苗，不過丁世均表示，南韓政府已積極與輝瑞取得協商，計畫將部份貨源提早至2月供應，「談成的機率頗高！」

根據丁世均的說法，一旦該項提案成立，屆時從2月起南韓便可優先開放全民接種阿斯利康、輝瑞2藥廠的疫苗，而從2至4月也可緊急優先取得「COVAX全球新冠疫苗計劃」總人口比率3%的疫苗份量。

另外，南韓政府暫訂莫德納2000萬人份疫苗於5月施打、嬌生旗下的楊森製疫苗則於4至6月運抵南韓。

報導指出，目前南韓政府預定最早2月起開放高感染風險機關職員、居住在療養院與安養院等設施的高齡人士、社會必需人力（軍警消等）共3600萬人依序優先施打，預計最晚至9月底前完成優先接種對象的第1次接種工作，達成全國6、7成人口免疫。

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南韓現行防疫措施（至1月17日）
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）
禁止5人以上群聚（包括同學會、同樂會、郊遊、職場聚餐、喬遷宴、送年會、周歲宴、壽宴等）；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等開放營業至晚間9時，入場人員須限制在3分之1以內；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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