暴風雨前的寧靜！北韓8次勞動黨全代會「悄無聲息」...僅強調防疫

▲北韓預計1月初召開8次全代會，但至今關沒仍悄無聲息。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）預計1月初舉行勞動黨第8次全國代表大會，發表下個5年國家經濟計劃，並可能由最高領導人金正恩提出對美國、對南韓的外交戰略方向。儘管南韓情報當局預估全代會可能於今（4）日起舉行，但北韓官方與宣傳媒體皆悄無聲息，僅強調人民新年的首要任務是「加強防疫」，並宣誓對金正恩與黨國的忠誠心。

北韓黨務機關報《勞動新聞》4日以「舉行第8次全代會在即」為題表示，所有成員必須在這場全球保健危機中覺醒、奮發向上，這樣不僅能保護自己、家庭，也能守護祖國與人民的安全，「所有人務必繃緊神經，在新年繫緊內心的鞋帶，在這場非常防疫戰爭中覺醒再覺醒。」

《勞動新聞》再次呼籲居民配戴口罩、消毒雙手、保持社交距離等，「務必做到滴水不漏！」

南韓《韓聯社》指出，儘管北韓早在去年12月29日便召開勞動黨政治局會議、向數千名從各地聚集至平壤的黨代表們授證，表示將在1月1至10日間召開第8次全代會，然而直到目前為止官媒卻毫無動靜，也並未報導全代會召開的具體日期，令外界感到一頭霧水。

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