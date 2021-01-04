英首相強生「防疫不力」　民調洩密...下屆大選恐選不上議員！

▲強生被批防疫政策不力，恐在下屆大選丟失議員席位。（圖／路透）



文／中央社倫敦2日綜合外電報導

英國預計2024年舉行國會大選，根據最新民調，首相強生（Boris Johnson）可能在下次大選丟掉自己的議員席位，而且兩大主要政黨都無法在國會拿下絕對多數。

路透社報導，強生日前為對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）擴散，曾推翻原訂計畫，不准英格蘭（England）南部一些區域在耶誕節舉行家庭聚會。

這份民調是在那之後，英國第一份有關民眾如何看待強生近期處理完英國脫歐（Brexit）談判和應對疫情的詳細調查。

備受關注的這份民調在去年12月耗時4週進行，逐一調查各選區狀況，總共訪問超過2萬2000人。執行者為數據研究公司Focaldata，由「星期日泰晤士報」（Sunday Times）公布結果。

▲民調顯示，英國民眾對於強生的政績很不滿意。（圖／路透）



民調結果發現，執政的保守黨（Conservative Party）屆時將丟失81席，完全喪失目前領先80席的多數優勢。屆時保守黨可能拿下284席，主要在野黨工黨（Labour Party）將贏得282席。

希望脫離英國的蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）預料將拿下蘇格蘭59席中的57席。換言之，蘇格蘭民族黨可能扮演決定下屆政府由誰組成的關鍵角色。

民調並發現，強生有在自身選區─倫敦西部鄂克斯橋區（Uxbridge）敗選的風險。

強生在2019年的國會大選贏得大勝，讓他得以在跨年夜帶領英國正式脫離歐洲聯盟（EU），結束近半世紀的會員國身分。

但強生政府的抗疫作為，可能正逐漸成為評價他首相任內表現的標準。疫情已在英國奪走逾7萬4000人性命，並重創經濟。

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