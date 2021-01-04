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教宗譴責世人！封城前趕出國「只想度假玩樂」：真的讓我很難過

▲▼教宗方濟各發表平安夜彌撒。（圖／路透）

▲教宗方濟各對於部分人封城趕著出國的行為感到很難國   （圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

疫情爆發至今仍有部分國家實施封城、最高警戒和鎖國情況，但對於那些刻意跑到海外去度假以躲避封城的人，天主教教宗方濟各（Pope Francis）予以譴責，並表示他們對於那些正在受苦的人，應該要更有所察覺才對。

路透社報導，傳統而言，三鐘經（Angelus blessing）會在眺望聖彼得廣場的窗台前被誦讀，但為了防止人群擁擠打破社交距離進而擴大疫情，今年改在室內舉行。

教宗方濟各在他每周固定的午間禱告結束後發表談話，他說在報紙上看到有些人們會特意趕上最後幾班飛機，為的就是趕在政府封城前逃出國去度過聖誕節和新年，去別處地方找樂子。

「他們並沒有想到那些待在家裡的人」

宗方濟各在梵蒂岡官邸宗座宮（Apostolic Palace）內的圖書館表示，出國遊玩的人並沒有設身處地為那些因疫情衝擊而經濟困頓、生病的人們，反而腦裡只想著要過節要玩樂，「這真的讓我很難過」。

教宗方濟各表示，2021的情況會是如何大家並不知道，「但我們所有人能一起做的就是，對照顧別人多盡一份心力，這是出於照顧我們自己本身的利益。」

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