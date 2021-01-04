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社交距離擋不住真愛！義護理師「防護服求婚」　女友甜回：我願意

▲▼義大利護理師在防護服上向女友求婚，圓圈內寫著「我願意」和「不願意」。（圖／翻攝自臉書「Benedetta Meucci」）

▲義大利護理師在防護服上向女友求婚，圓圈內寫著「我願意」和「不願意」。（圖／翻攝自臉書「Benedetta Meucci」）

文／中央社羅馬2日綜合外電報導

義大利南部一名男護理師著全套防護服，在衣服上寫下文字求婚，照片發表在臉書後獲女友同意，貼文大受網友歡迎。看來即使在新冠肺炎疫情肆虐期間，真愛在義大利仍能找到出路。

法新社報導，龐詹特（Giuseppe Pungente）在普利亞（Puglia）的奧斯杜尼醫院（Ostuni Hospital）工作，照片中他從頭到腳被防護衣包住、站在呼吸病房走道背對鏡頭，背上寫著：「卡梅莉（Carmeli），妳願意嫁給我嗎？」下一行寫著「願意」和「不願意」。

兩天下來，龐詹特這則臉書（Facebook）新年貼文收到500多個讚。他在文中寫道，自己是一名得過2019冠狀病毒疾病（Covid-19）的護理師，如今又身處「與病毒抗戰前線」。

他說：「我逐漸產生一個想法：真正的人生是由簡單的小事構成，…例如好友、出生家庭和未來的家庭，也就是和妳卡門‧品托（Carmen Pinto）組成的家庭。」

在龐詹特貼文下方的16則回文當中，其中一則是品托用大寫回答「願意」，後面接著7個愛心表情符號。

義大利「共和報」（La Repubblica）報導，龐詹特曾在去年3月疫情剛爆發時染病，他已在近日接種疫苗。

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