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川普1hr電話錄音曝！施壓喬州州務卿「翻盤」：找給我1萬1780張票

記者張靖榕／綜合外電報導

美國現任總統川普對於勝選仍有強烈執著，堅稱民主黨與左派人士利用非法手段助拜登勝選。對此，美媒拿出電話錄音爆料，總統川普於美東時間上周六（2日）致電喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger），在長達1小時的通話中「施壓地方官員」，要求該州推翻拜登的當選結果，「我只需要1萬1780票」。

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普施壓喬治亞州州務卿的電話錄音被流出。（圖／路透）

《華盛頓郵報》與「NBC」先後公布川普與拉芬斯伯格的通話錄音；《華盛頓郵報》更將1小時的對話內容完整釋出。當中川普施壓地方官員的內容包括他說喬治亞州和全國人民都很生氣，而儘管該州已經重新計票過，拜登仍以1萬1779張票勝出，「所以你看，我想要的只有一件事，我只是要找出1萬1780張票，比我們有的還要再多一張票。因為我們在喬治亞州贏了。」

「我不可能在喬治亞州落選」，川普接著告訴同為共和黨籍的拉芬斯伯格，「不可能的。我們以數千張選票的差距贏了才對。」此外川普還傾吐了幾個大選的陰謀論，包括「你最好檢查選票，因為他們正在用碎紙機處理掉選票」等。

川普團隊在去年11月3日大選投票日後，旋即要求喬治亞等州進行重新計票，川普本人更深信拜登最終不可能以1萬1799張票的差距，拿下共和黨過去近30年的鐵票倉喬治亞。

事實上川普輸了，而這也是喬治亞州於1992年後，在總統大選中首度由民主黨籍候選人勝出。

錄音檔流出後很快成為各大媒體頭條，拜登團隊的律師、高級顧問包爾（Bob Bauer）回應，現在總統施壓同黨地方官員，要他廢除該州經合法認證的選票並想辦法竄改結果的情況，已經浮上檯面成為「無可辯駁的證據」。

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