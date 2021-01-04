英連6天破5萬例創紀錄「死亡數可能更多」！　義逾7.5萬死全歐之冠

▲英國首相強生慶祝脫歐協議達成的同時，全國正經歷至少連續5日確診破紀錄的疫情升溫期。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

2021年歐洲疫情持續肆虐，英國自去年底至今已連續6日破5萬確診，紀錄屢創新高，在野黨工黨黨魁喊話政府應在24小時內封城以遏制疫情。義大利則是在過去24小時內通報逾340人病故，境內增加近1萬5000人染疫，數字也呈上升趨勢。

綜合外電報導，英國自發現新變種病毒株（B.1.1.7）後，確診數字接連飆升，當地時間3日當天通報的確診數字高達5萬4990例，已經是連續第5天逾5萬人染疫，與上周同期的3萬501例確診，增加至少80％；目前全國累計266萬2636例確診。

英國官方判定染疫28天內不治才算入通報病故數標準，過去24小時依此定義新增454人病故，全國累計7萬5024死。不過當地媒體《每日郵報》指出，若不依此標準計算，而以死亡證明中提到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）者計算，那全國當前病故數會暴增至9萬1000人。

首相強生（Boris Johnson）先前破天荒將倫敦及南部地區列入第4級警戒區域，打破此前警戒區分3級的制度，顯示當局嚴加防範這波疫情的侵襲；然而強生似乎不打算實施第3次封城。

▲義大利羅馬著名的科爾索大道（Via del corso）在聖誕節期間實施封城。（圖／路透）

強生認為情況在今年春天來臨前會轉好，僅提到英格蘭地區管制會更嚴格，但並未提及是否決定全面封城。今年與2020年不同在於疫苗的量產與配送已上路，強生表示未來3個月內將有破百萬人接種疫苗，政府也會採取更嚴格的措施。

此前英國已經兩度封城，分別是2020年3月及11月。工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）呼籲政府在24小時內盡快封城，因為疫情已經明顯失控，他更批評強生嘴上說說卻拖拖拉拉，應該馬上就採取行動。

義大利方面，儘管疫情不如英國回溫的迅速且爆量，境內仍在32日通報1萬4245例確診、347人病故，全國已累計7萬5332人死亡。這項數據是歐洲最高，全球排名第5；累計確診數則達215萬5446人。