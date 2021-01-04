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白俄羅斯明斯克總主教請辭獲准　曾槓上「強人總統」盧卡申科

▲▼ 白俄羅斯首都明斯克教區總主教孔德魯西維茲（Tadeusz Kondrusiewicz）請辭獲准。（圖／路透）

▲白俄羅斯首都明斯克教區總主教孔德魯西維茲請辭獲准。（圖／路透）

文／中央社羅馬3日綜合外電報導

教廷今天宣布，教宗方濟各（Pope Francis）已接受白俄羅斯首都明斯克教區總主教孔德魯西維茲提出的辭呈。孔德魯西維茲曾批評白俄總統盧卡申科和政府暴力對待抗議人士的行為。

法新社報導，孔德魯西維茲（Tadeusz Kondrusiewicz）去年8月在波蘭度假時，公開呼籲盧卡申科（Alexander Lukashenko）下台，此後他被禁止入境白俄，直到12月才解禁。

目前仍不清楚，孔德魯西維茲請辭是否出乎梵蒂岡意料。教廷僅在簡短聲明中表示，他的辭職符合年滿75歲主教得以退休規定。

身為白俄羅斯公民的孔德魯西維茲，在波蘭接受電台訪問時呼籲白俄警方停止對示威者施暴，並要求強人總統盧卡申科下台。

盧卡申科在去年8月的總統大選勝選連任，但白俄羅斯反對派聲稱選舉舞弊，此後他持續面臨要求下台的示威浪潮。盧卡申科11月指控孔德魯西維茲密謀「摧毀國家」。

白俄羅斯反對派領導人物季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）今天在推特發文表示，孔德魯西維茲今天稍晚將主持生涯最後一場主日禮拜。她寫道，「在這段艱苦時期，白俄羅斯」能受到孔德魯西維茲的指引，「真是備受祝福」。

季哈諾夫斯卡婭的支持者聲稱，她才是總統大選真正勝選人。但她選後已逃亡到立陶宛至今。

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