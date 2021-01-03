共赴黃泉路！喪事進行中樓頂坍塌秒變廢墟　17人命送火葬場

▲喪禮（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

位於印度北方邦穆拉德納加爾地區（Muradnagar）的火葬場在當地時間3日發生意外，一棟正在舉辦喪事的大樓突然發生坍塌，多位參加喪禮的民眾遭到波及，截至截稿時間當局最新消息回報，目前共有23人死亡，另有38人已獲救，警方將針對事故原因展開調查。

綜合外媒報導，事故傷亡者多為來參加葬禮的親屬，事發地點近日迎來持續的降水，附近出現多起積水事件，事發當時也有許多人至大樓內躲雨，才會發人如此嚴重的死傷。

據報導，警消救援人員與印度全國災難響應部隊（NDRF）立即出動，參與救援工作，因為有許多人在躲雨的緣故，預估還會有更多的傷亡出現，目前仍在盡力搶救中。

印度副總統溫凱亞·奈都（Muppavarapu Venkaiah Naidu）於Twitter上為罹難者哀悼，「對於這起事件感到痛心，像死者家屬表達哀悼之意，也希望傷者可以早日康復。」

北方邦當局指出，將向每位死者家屬提供20萬盧比（約台幣7.6萬元）的財政援助。