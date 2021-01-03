南韓延長防疫措施14天！3個月感染率飆167％　快過印度…直追美國

▲南韓再延長防疫政策，許多公園的設施都被政府用封鎖線封住。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

南韓在過去3個月的染疫人數上升了167.3%，每日染疫人數的增加速度直追確診數世界首冠的美國以及歐洲疫情重災區俄羅斯。南韓防疫部門在1月2日宣布，再延長「耶誕元旦特別防疫措施」14天，而首都圈以外的其他地區，防疫政策也跟著升級，自3日起，與首都圈一樣，舉行5人以上的聚會將被禁止。

據韓聯社報導，中央防疫對策本部宣布，由於接下來的14天是加強防疫應變體系、確保病例不再增加的關鍵時刻，因此政府決定，將原本僅適用於首爾地區的「5人限聚令」擴大至全國範圍，並將現行的防疫措施，即首爾地區2.5級，其他地區2級，繼續延長至1月17日為止。

▲南韓民眾正排隊接受新冠病毒的檢測。（圖／路透）

當局補充，如果疫情能夠在一個月內保持穩定，那政府就能通過疫苗接種和藥物治療來控制疫情。根據《韓聯社》報導，截至3日0時為止，南韓共有657起病例，目前南韓共累計63244例確診、962例死亡。

儘管防疫部門認為，由於南韓的單日新增病例已開始下降，因此疫情正逐漸趨緩，之前頒布的防疫措施也是有成效的，不過南韓《先驅報》卻報導，南韓過去3個月的染疫人數共上升了167.3%，病例的增加速度足以和世界疫情重災區美國和俄羅斯的193.5%與186.7%相媲美。

《先驅報》報導，全球累計確診數第2多的印度感染率上升速度為87.7%，而第3高的巴西則為69%。南韓的167.3%明顯較這兩國來得高，而且也比阿根廷、墨西哥等12個主要拉美國家來得高。

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