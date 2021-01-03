　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她列37項超扯「伴娘條款」　變胖3kg就淘汰！網一面倒：老公快逃

▲▼新娘,伴娘,婚禮。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲國外一名準新娘希望伴娘簽下「事前合約」，以配合她的所有要求。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／編譯

每個新娘都希望能在婚禮中成為全場最美的人，而國外一位準新娘為了確保能有場「完美的婚禮」竟然列出37項「伴娘條款」，除了規定服裝、體重、妝容之外，還要求不能讓新娘生氣、禁止向男性示好、不能喝超過7杯酒等各種限制。據悉，最後有6人簽下這份合約，讓眾多網友傻眼直呼，「新郎快逃啊！」

根據英國《鏡報》報導，國外一位「酷斯拉新娘」（bridezilla）要求10位伴娘簽署同意37項在婚禮前與婚禮當天必須遵守的規定，因此在網路上遭到猛烈批評。內容包含婚禮前禁止變胖超過3公斤、不能故意懷孕、不擦有光澤的口紅、不能戴假睫毛、不能戴彩色隱形眼鏡、只允許黑髮或深棕髮（若獲事先批准可接受挑染），以及禁止在各方面試圖「超越」新娘等。

除了針對外表，這位新娘還要求伴娘的態度，例如，不會試圖說服新娘做任何改變、提供一周日程表給新娘、服裝試穿日與婚禮彩排日禁止缺席（死亡或入獄不在此限，生病需檢附醫生證明）、每個月存新台幣1400元以支付擔任伴娘的開銷。婚禮當天也有規定不能講別人壞話、不允許向其他男性示好、必須隨時保持愉快與積極的心態。

▲伴娘（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲條約中規定，伴娘的禮服、髮型、妝容都由新娘指定，但治裝費由伴娘自行支付。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

新娘甚至在一項條約中承認，因為自己「態度蠻橫」，所以伴娘不可以讓她的情緒變得敏感或是生氣。這位新娘表示，因為她在網路上看過很多關於伴娘問題的文章，這份合約完整表達了她對婚禮的期望，「我拒絕承受更多壓力，這點是絕不會讓步的。」

合約中有一項「若不同意上述條款，可以不簽名（不當伴娘），並不會破壞和新娘的友誼，但如果簽字後又反悔，那我們的友誼就毀了」，這幾乎是將感情作為威脅。據報導，原本10位伴娘名單中，最後只有6人簽下合約。網友一面倒地批評，「她老公需要雙運動鞋，然後趕快逃」、「怎麼還有人願意簽名？」、「我有沒有看錯？真的很荒謬！」、「如果是我，我會把這份合約揉掉，扔在新娘臉上。」

更多國際新聞
►他試用床墊直接「硬上嘿咻」猛力頂！　翹臀女友羞爆遮臉
►妹搞上姊姊未婚夫！媽爽參加「偷情婚禮」要她：學會原諒　網看傻
►破解！美國禁密51區UFO傳說　不明飛行物竟是「黑科技」戰機？

聽Podcast掌握美選及國際局勢

一抹變女神！香奈兒超炫耀釉光唇萃防水持妝12小時

ET快訊
用1420元進場！PTT「航海王」玩股票1年大賺3.8億　驚
快訊／日本球王確診新冠肺炎
約人妻泡湯！國巨前人資長忍不住「下體接觸」　結局出爐
快訊／台中女嬰「突失去生命跡象」！19歲媽嚇壞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

致命「X疾病」來襲！傳播速度和新冠一樣快　致死率是伊波拉的90%

文在寅不滿意度創新高！就任第5年首度飆破60%...防疫不力是主因

南韓延長防疫措施14天！3個月感染率飆167％　快過印度…直追美國

她遭浪捲走險回不來！衝浪員跳水「神救援」　驚險影片曝光

南韓前市長「違反防疫規則」！揪執政黨議員聚餐...最後確診新冠

東京首都圈確診飆！日專家點破醫療崩潰危機：有必要發布緊急狀態

她列37項超扯「伴娘條款」　變胖3kg就淘汰！網一面倒：老公快逃

俄計劃赴烏克蘭臨床試驗　混合施打英俄製疫苗

淫魔趙斗淳出沒傳統市場！地方媽媽超慌張：好噁...怕被「性侵」

尼日再遭攻擊！匪持槍「同時血洗」邊境2村莊　至少70死17傷

「周五」二度合體嗨唱《Baby shark》　周杰倫讚五月天真誠..阿信反問：S.H.E呢

Gail.陳零九唱《天黑請閉眼》「像跟女兒唱歌」　《你要的全拿走》《FLY OUT》RAP中文好標準

向太曝郭碧婷自然產！　入住6億豪宅…抱孫「坐在客廳」看101煙火

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

Beenzino和德國辣模女友求婚成功！　她曾花13小時飛韓迎退伍...修成正果兩人哭爆

千萬超跑麥拉倫2021年台南首撞　車身全毀！23歲美籍駕駛無大礙

林心如被問「妳那代紫薇是？」白眼：我爾康啦　鄭元暢做菜太隨性…她「還好不住一起ＸＤ」

5月大寶寶躺沙發熟睡！怕掉落　 2坨暖肉「堵住出口」...顧到睡著

境外移入增6例！確診累計808人　英籍男持陰性報告入境採檢確診

因萊豬漲價！板橋燒臘店被灌爆　老闆出來面對：進口豬改台灣豬

致命「X疾病」來襲！傳播速度和新冠一樣快　致死率是伊波拉的90%

文在寅不滿意度創新高！就任第5年首度飆破60%...防疫不力是主因

南韓延長防疫措施14天！3個月感染率飆167％　快過印度…直追美國

她遭浪捲走險回不來！衝浪員跳水「神救援」　驚險影片曝光

南韓前市長「違反防疫規則」！揪執政黨議員聚餐...最後確診新冠

東京首都圈確診飆！日專家點破醫療崩潰危機：有必要發布緊急狀態

她列37項超扯「伴娘條款」　變胖3kg就淘汰！網一面倒：老公快逃

俄計劃赴烏克蘭臨床試驗　混合施打英俄製疫苗

淫魔趙斗淳出沒傳統市場！地方媽媽超慌張：好噁...怕被「性侵」

尼日再遭攻擊！匪持槍「同時血洗」邊境2村莊　至少70死17傷

黃云歆「奶音撒嬌」黏男友　自嘲走路沒骨頭：我都要吐了！

致命「X疾病」來襲！傳播速度和新冠一樣快　致死率是伊波拉的90%

東區里長圈地種菜…老人毛小孩無處休息！名導抗議「人行道畫小狗」

不配合萊豬行政命令恐遭撤職？　侯友宜：依法執行一切沒有問題

空拍機助交警執勤！鳳林警運用空拍畫面　精準掌握路況

家中常見「5種漏財」風水！碗缺角、大門面對樓梯都NG

無良主人貓砂倒馬桶害神明被潑屎　疏通工程糞尿狂噴毀他全家

191cm巴西正妹Jessica很適應台灣　讚鯨華女排有潛力要當榜樣

浪貓時期眼神都是愛！「騙到手大走鐘」媽流淚　網笑：直接不演了

貸款喬不攏爆砸車！屏東警只作筆錄未通報　將嚴懲連坐主管

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

國際熱門新聞

《紐時》指台灣正常到詭異：鎖國不利持久戰

快訊／越南新增8例確診！台灣「輸出+1」34歲女隔離中

台灣贏韓國！韓媒讚台灣完勝看中國臉色的南韓

哈利王子出席國殤日　女王秒打槍

百慕達三角！20人船隻離奇消失

快訊／美國87歲名主持人賴瑞金染疫　醫院搶命中

淫魔趙斗淳出沒傳統市場！地方媽媽嚇：怕遭性侵

破解美國機密51區傳說　UFO竟是「黑科技」戰機？

妹搞上姊未婚夫　媽爽參加婚禮...網看傻

外星人垃圾來襲　科學家竟以為是彗星

美參院通過「挺台抗中」國防授權法！推翻川普否決

勒斃孕婦「剖腹奪嬰」　成美聯邦67年來首位女死囚

洛杉磯「救護車送急診」排8小時！太平間爆滿

他試用床墊直接硬上　女友羞爆遮臉

更多熱門

相關新聞

新郎內衣買錯罩杯她當場不嫁了！男方做法很意外

新郎內衣買錯罩杯她當場不嫁了！男方做法很意外

結婚當天的迎親是一個非常重要的環節，可沒想到大陸貴州一對即將結婚的戀人在婚禮當天鬧掰。網傳影片顯示，婚禮主持人透露，男方迎親遭拒是因為一件內衣。原來，根據當地風俗，結婚時男方要給女方從頭到腳買一套衣服和鞋，結果他買的內衣罩杯太小了，導致女方家長直接拒絕了迎親。

黃捷當伴娘超胸　逼哭閨蜜新娘

黃捷當伴娘超胸　逼哭閨蜜新娘

新郎紅包變4萬　新娘爆哭：不結了

新郎紅包變4萬　新娘爆哭：不結了

婚宴錄影師佔賓客座嗑桌菜！新郎氣炸

婚宴錄影師佔賓客座嗑桌菜！新郎氣炸

關鍵字：

婚禮伴娘新娘婚前條款合約酷斯拉新娘bridezilla

讀者迴響

熱門新聞

王心凌開唱「小巨蛋暴露超罕見部位」　造型師都傻了

比上班族強！擺攤賣吃1天5hrs「月賺9萬」

下波寒流全台恐探7°C　下雪機率高

跨年她轉頭索吻...卻目睹男友跟媽媽「深情喇舌」

陸年度10大醜陋建築！網：前二不堪入目

六匹狼性詐欺「受害女模」曝　5天300萬信義區失身

《紐時》指台灣正常到詭異：鎖國不利持久戰

快訊／韓國瑜岳父李日貴病逝　西螺老家低調治喪

孫女睡沙發　2坨暖肉堵出口守護

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

台中鴨肉店「辱罵熊貓」！店員撂人堵警局

正妹妻墾丁跨年！電話中羞喘：踢到桌腳

王心凌唱一半突喊：小寶貝！　全場暴動了

《RM》PD突道歉「罕見連2次出錯」

2021麥拉倫台南首撞　23歲駕駛照片曝光

更多

最夯影音

更多
「周五」二度合體嗨唱《Baby shark》　周杰倫讚五月天真誠..阿信反問：S.H.E呢

「周五」二度合體嗨唱《Baby shark》　周杰倫讚五月天真誠..阿信反問：S.H.E呢
Gail.陳零九唱《天黑請閉眼》「像跟女兒唱歌」　《你要的全拿走》《FLY OUT》RAP中文好標準

Gail.陳零九唱《天黑請閉眼》「像跟女兒唱歌」　《你要的全拿走》《FLY OUT》RAP中文好標準

向太曝郭碧婷自然產！　入住6億豪宅…抱孫「坐在客廳」看101煙火

向太曝郭碧婷自然產！　入住6億豪宅…抱孫「坐在客廳」看101煙火

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

Beenzino和德國辣模女友求婚成功！　她曾花13小時飛韓迎退伍...修成正果兩人哭爆

Beenzino和德國辣模女友求婚成功！　她曾花13小時飛韓迎退伍...修成正果兩人哭爆

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面